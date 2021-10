Гаитянские бандиты угрожают убить похищенных миссионеров из США

Порт-о-Пренс, 22 октября. Глава гаитянской банды 400 Mawozo Уилсон Джозеф пригрозил убить 17 похищенных миссионеров из США и Канады, если его требования не будут выполнены. Видео с обращением появилось в социальных сетях.

The boss of a notorious Haitian gang accused of kidnapping 17 members of a U.S.-based missionary group last weekend is warning that the hostages will be killed if his demands aren’t met. https://t.co/QB3smVkAh5