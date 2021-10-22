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Гаитянские бандиты угрожают убить похищенных миссионеров из США
Весь мир
Гаитянские бандиты угрожают убить похищенных миссионеров из США
Global Look Press  /  David de la Paz / XinHua

Порт-о-Пренс, 22 октября. Глава гаитянской банды 400 Mawozo Уилсон Джозеф пригрозил убить 17 похищенных миссионеров из США и Канады, если его требования не будут выполнены. Видео с обращением появилось в социальных сетях.

Джозеф также пригрозил премьер-министру Ариэлю Генри и начальнику национальной полиции Гаити, что отомстит за убитых членов банды.

«Клянусь громом, что, если я не получу то, о чем прошу, я пущу пулю в головы этим американцам», — заявил он.

Ранее банда 400 Mawozo потребовала по 1 миллиону долларов за каждого из похищенных.

В американской благотворительной организации Christian Aid Ministries, которую представляли миссионеры, подтвердили, что в Сети появилось видео, однако отказались его комментировать.

«Мы не будем комментировать видео до тех пор, пока не будет понятно, что это не поставит под угрозу безопасность и благополучие наших сотрудников и членов их семьи», — отметили в организации.

Похищение миссионеров

Группа из 17 американских миссионеров, включая нескольких детей, 17 октября была похищена в Гаити. На них напали во время возвращения в аэропорт после посещения строящегося детского дома. По данным СМИ, за инцидентом стоит банда под названием 400 Mawozo, которую считают одной из самых опасных в стране. В апреле она также похитила пятерых священников и двух монахинь.

Гаити в настоящее время переживает всплеск преступности. Высокий уровень насилия привел к перемещению тысяч людей, которые сейчас находятся во временных убежищах в антисанитарных условиях. Согласно отчету, опубликованному в сентябре Объединенным представительством ООН, в Национальную полицию страны за первые восемь месяцев 2021 года поступило по меньшей мере 328 сообщений о похищениях людей.

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