Портал Yahoo обратил внимание на слова Путина об Украине и НАТО на «Валдае»

Вашингтон, 22 октября. Выступление президента России Владимира Путина на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» впечатлило многие авторитетные издания. Мировые СМИ расхватали самые яркие высказывания российского лидера и превратили их в «цепляющие» заголовки.

Каждый пункт выступления Владимира Путина удостаивался отдельной статьи в самых разных агентствах. Например, Reuters обратили внимание на значение Украины для российского государства и на то, чем обернется для НАТО решение принять Киев в свои ряды.

«Глава Кремля последовательно разъяснял, что членство Украины в НАТО, которая имеет тесные связи с Россией, начиная с древних времен, будет красной линией для Москвы», — считают в агентстве.

Того же мнения придерживается и портал Yahoo. Слова Путина о НАТО и Украине ясно дают понять, что деструктивная позиция Брюсселя и Киева угрожает интересам Москвы.

kremlin.ru / Администрация Президента РФ

Американская газета Washington Post, в свою очередь, обратила внимание на ту часть выступления Путина, которая касалась газа. Журналисты разжевали для читателя по ту сторону Атлантики все, что касается трубопровода «Северный поток — 2».

«В растущих ценах на газ в Европе Путин винит чиновников ЕС, которые выступили против предлагаемых Россией долгосрочных контрактов и сосредоточились на спотовой торговле», — пишет редакция WP.

На морально-нравственную сторону речи главы государства обратила внимание британская Daily Mail. Авторы указали на яркие образы в выступлении Путина и использование эпитета «чудовищно» в отношении смены пола у детей. Читатели согласились с российским лидером, назвав его слова «глотком свежего воздуха».