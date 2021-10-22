Мать школьника, которому охранник магазина сломал позвоночник, рассказала о состоянии сына

В Новосибирске охранник супермаркета напал на 13-летнего мальчика. Мать пострадавшего рассказала изданию Life.ru о состоянии ребенка, который в настоящее время находится в больнице.

«У него на данный момент боль усилилась. Также головные боли. В целом состояние удовлетворительное», — сказала Татьяна.

Женщина отметила, что скоро будут готовы результаты обследования. А по предварительному диагнозу у него перелом позвоночника.

Мать подростка рассказала, что сын заходил в магазин за лимонадом. За ним тщательно следил охранник, подозревая, что мальчик хочет украсть напиток. В итоге началась словесная перепалка на повышенных тонах. Пострадавший уверяет, что охранник его оскорблял и толкал.

«Ребенок пытался от него вырваться и убежать. Сын сказал: «Я испугался, что он меня сейчас начнет бить». В итоге он (охранник. — Прим. ФАН) его поймал и начал заламывать ему руку за спину. В полусогнутом состоянии ребенок был», — рассказала мать.

Вскоре к месту драки подбежали другие сотрудники магазина и попросили охранника отпустить мальчика. Подросток отправился домой, чтобы рассказать о случившемся матери. Вместе они вернулись в магазин, куда была вызвана полиция и скорая. Женщина написала заявление в правоохранительные органы с целью взыскать деньги за причиненный ущерб с охранника.

Представители супермаркета сначала отрицали вину охранника в случившемся. Они заявляли, что несовершеннолетний якобы в течение 40 минут бегал по торговому залу, прятался и провоцировал сотрудника ЧОП, который делал ему замечания, а потом попытался вывести подростка из магазина. Однако после того, как о происшествии заговорили в СМИ, администрация магазина опубликовала другой комментарий.

«Мы тщательно проверили информацию из Новосибирска. В ходе просмотра камер видеонаблюдения установлено, что сотрудник частного охранного предприятия, оказывающего услуги охраны магазина, превысил свои полномочия и совершил недопустимые действия в отношении несовершеннолетнего посетителя... Представитель ЧОП отстранен от работы во всех магазинах торговой сети. В адрес ЧОП направлена претензия и требование безукоризненного соблюдения стандартов обслуживания и правил поведения с посетителями», — заявили представители супермаркета, добавив, что компания готова оказать помощь пострадавшему.

Охранник супермаркета пока не извинился за случившееся и никак не прокомментировал ситуацию. Его уже отстранили от работы во всех магазинах сети. По факту происшествия Следственный комитет и прокуратура проводят проверку.

Ранее ФАН сообщал, что «Пятерочка» и «Магнит» получили предупреждение от ФАС из-за завышения цен на продукты. Выяснилось, что в некоторых муниципальных образованиях, где торговые сети находятся на доминирующих позициях, превышение стоимости пшеничной муки, хлеба, кур и свинины достигает 10% по сравнению с установленной в городских округах, где признаки доминирующего положения отсутствуют.