Посол России в Каире подчеркнул ключевую роль Египта в арабском мире и Африке

Каир, 22 октября. Посол России в Каире Георгий Борисенко заявил, что Египет — очень важная страна, которая играет ключевую роль в арабском мире и Африке.

Во время интервью в программе «Без запрета», транслировавшейся в четверг вечером на канале Sada El Balad («Эхо страны»), он добавил, что Москва стремится к развитию взаимного партнерства с Каиром и сообщил об активизации нового соглашения, связанного со всесторонним сотрудничеством и взаимными стратегическими интересами.

Дипломат отметил, что Россию и АРЕ связывают прочные и глубокие отношения, начавшиеся в 50-х годах прошлого века, когда Советский Союз поддержал Каир в кризисе вокруг Суэцкого канала. Кроме того, СССР содействовал развитию экономики страны в 60-е, а также играл вспомогательную роль в Арабо-израильской войне 1973 года.

Говоря о коммерческих контактах, Борисенко сообщил, что инвестиции РФ в экономику страны составляют 7 млрд долларов.

«Наши отношения с Египтом намного глубже, чем с любой африканской страной… Это наш главный партнер на Черном континенте и в арабском мире», — заявил представитель Москвы.

Он также подчеркнул, что Россия согласна с позицией АРЕ относительно конфликта вокруг плотины «Возрождение» (Хидасэ). По его словам, переговоры по проекту ГЭС необходимо возобновить, и в ближайшее время ожидается достижение договоренности.

«Мы надеемся, что наши эфиопские союзники осознают озабоченность Египта и его право на воду», — добавил посол.

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Борисенко отметил, что два государства имеют общие взгляды на многие международные проблемы, особо выделив сотрудничество по разрешению кризиса в Ливии, а также конфликта между Палестиной и Израилем и схожие позиции в Организации Объединенных Наций.

«Мы взаимодействуем по вопросам терроризма и кибербезопасности, поэтому являемся близкими друзьями и союзниками. Надеемся на улучшение этого сотрудничества в ближайшие годы», — добавил Георгий Борисенко.

По его словам, отношения между Москвой и Каиром процветают с момента вступления в должность главы государства Абдель Фаттаха ас-Сиси, что подтверждается многочисленными двусторонними визитами на уровне президента и министерств.

Борисенко также упомянул об увеличении количества рейсов из России в Египет, в частности, в курортный город Шарм-эль-Шейх. Ранее сообщалось, что с 27 августа число полетов увеличится втрое.