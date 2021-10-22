Аналитик Подопригора назвал необоснованной панику Запада из-за морских учений России и КНР

Москва, 22 октября. Военный эксперт Борис Подопригора считает абсолютно необоснованной американо-японскую истерию из-за прохода российско-китайской группировки кораблей через Сангарский пролив.

Недавно боевые корабли ВМФ России и ВМС Китая впервые совершили совместный проход через пролив между островами Хонсю и Хоккайдо. В Японии и США данное событие вызвало настоящий шок, однако Подопригора считает, что Вашингтон и Токио напрасно впали в истерику из-за российско-китайских маневров, передает «ПолитЭксперт».

«Даже формальные маневры на Дальнем Востоке Запад обязательно подает как политическое событие, либо их преподносят как угрозу НАТО, чтобы внушить миру недоверие к Пекину, либо, наоборот, используют как некое побуждение проводить аналогичные учения по ту стороны границ», — сообщил аналитик.

ИА «Народные новости». /

По словам эксперта, Запад, вероятно, очень беспокоит технологическое сближение Китая и России. При этом он подчеркнул, что драматизировать этот союз не стоит. Подопригора уверен, что официальный Пекин стремится к здоровой конкуренции, а не к военному противостоянию с кем-либо.

«Запад будет подавать каждый шаг китайских вооруженных сил как свидетельство самых что ни на есть агрессивных намерений. Но это абсолютно внешняя сторона. Китайцы совершенно не заинтересованы демонстрировать мускулы», — подытожил эксперт.

Ранее в Японии заявили, что Токио внимательно следит за маневрами российских и китайских кораблей. Стоит отметить, что совместные учения РФ и Китая так напугали японских граждан, что они призвали США выделить стране баллистические ракеты, передает «Царьград».