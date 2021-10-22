Компания Lexus запустила продажи обновленного седана ES на российском рынке

Москва, 22 октября. Российские дилеры Lexus начали продажи модернизированного бизнес-седана Lexus ES. Об этом сообщила пресс-служба японского производителя.

Приобрести новинку можно в пяти вариантах: Comfort, Advance, F Sport, Premium и Luxury. Стоимость усовершенствованного ES составляет от 3 млн 514 тыс. до 5 млн 496 тыс. 500 рублей в зависимости от комплектации.

Модель предлагается в трех версиях: Lexus ES 200 с 2,0-литровым мотором мощностью 150 лошадиных сил, Lexus ES 250 с новым четырехцилиндровым двигателем объемом 2,5 л мощностью 200 л.с., а также Lexus ES 350 с мотором V6 на 3,5 литра мощностью 249 «лошадей».

Производитель оснастил авто комплексом активной безопасности Lexus Safety System+. Система поможет водителю избежать столкновения с ограждениями или пешеходами.

Lexus, Mercedes и BMW завоевывают вторичный рынок премиум-авто в России. На это указывают данные сервиса «Авито Авто».