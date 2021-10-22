Режиссер Бортко вспомнил историю с неисправным оружием на съемках «Афганского излома» после инцидента с Болдуином

В беседе с ФАН режиссер Владимир Бортко рассказал о произошедшей с ним неприятной истории с оружием на съемочной площадке. В 1991 году во время производства фильма «Афганский излом» у актера Микеле Плачидо заклинил автомат.

«Он вбегает в кишлак, нажимает на крючок, а автомат не стреляет. И так было три раза. Ощущения не из приятных…» — делится опытом Бортко.

facebook.com / Vladimir Bortko

Ранее стало известно, что в штате Нью-Мексико киногруппа снимала фильм «Ржавчина» с актером Алеком Болудином в главной роли. В какой-то момент огнестрельное оружие, которое было в руках Болдуина, выстрелило. В результате погибла оператор Галина Хатчинс. В случившейся трагедии Владимир Бортко винит исключительно специалистов, отвечающих за оружие.

«На площадке всегда присутствуют специалисты, отвечающие как за оружие, так и за технику безопасности. Если бы они качественно делали свою работу, то все было бы хорошо», — высказал свою позицию Бортко.

Global Look Press / Armando Gallo/Arga Images

Пока причины трагедии неизвестны. Основные версии — человеческий фактор или поломка реквизита. Съемки вестерна остановлены. Точную причину ЧП установит экспертиза.