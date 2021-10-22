Минздрав Белоруссии отменил требование об обязательном ношении масок

Минск, 22 октября. Власти Белоруссии отменили обязательный масочный режим, который ввели в стране с 9 октября на фоне пандемии коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко высказался касательно возможных штрафов за несоблюдение масочного режима, а также рейдов милиции по проверке ношения масок. Сейчас в стране зафиксировано увеличение случаев коронавирусной инфекции. За прошлые сутки заболевание выявили у 2097 человек.

«Исключено требование к обязательности использования физическими лицами средств индивидуальной защиты при посещении объектов, организаций, автомобильного, за исключением автомобилей личного пользования, воздушного, водного, железнодорожного транспорта, включая метрополитен», — сообщается в Telegram-канале белорусского Минздрава.

В постановлении ведомства также актуализировали санитарно-противоэпидемические мероприятия. В первую очередь это касается обеспечения контроля со стороны руководства организаций за использованием средств защиты органов работниками и физическими лицами.

Министр здравоохранения Белоруссии Дмитрий Пиневич ранее объявил о намерении начать производство российской вакцины от COVID-19 «Спутник V» по полному циклу. Наладить работу планируют к концу 2021 года.