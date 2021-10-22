Замглавы МИД РФ Грушко обвинил НАТО в применении методов холодной войны

Москва, 22 октября. НАТО все стремительнее скатывается в применение схем холодной войны, считает замглавы МИД России Александр Грушко.

Как отметил дипломат, Россия рассчитывает, что одна из стран НАТО назначит своего посла в Москве представителем Альянса.

«Технических проблем для организации телефонных разговоров военных или дипломатических представителей России и НАТО быть не должно», — заявил Грушко.

Нынешнее поведение Альянса коренным образом влияет на отношения с Россией, заключил дипломат.

Ранее в Совете Федерации заявили, что Россия не готова сотрудничать с НАТО, пока Альянс не начнет общаться с ней на равных. Организация же пока общается с Москвой свысока, позволяя себе много лишнего.