Корпорация General Motors презентовала модернизированный пикап Sierra

Детройт, 22 октября. Американский автомобильный рынок встречает обновленную версию пикапа Sierra 1500.

Автомобилестроительная компания из Соединенных Штатов Америки провела рестайлинговые работы над моделью GMC Sierra 1500, после которых пикап стал значительно отличаться от Silverado и получил более инновационный интерьер вкупе с двумя особыми комплектациями, среди которых оказались премиальная Denali Ultimate и внедорожная спецверсия AT4X.

Новая Sierra выделяется динамическими поворотниками, обновленными бамперами и другой решеткой радиатора. С нуля был переработан салон автомобиля, где особого внимания теперь заслуживает современная передняя панель с цифровыми приборами.

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Новая линейка силовых агрегатов экземпляра включает двигатель на 2,7 литра мощностью 314 л.с., турбированный дизельный мотор на 281 л.с. и 3 литра, а также аппараты на 5,3 и 6,2 литра мощностью по 360 и 426 л.с. Классическая начальная комплектация идет вместе с АКПП на восемь передач, а другие модификации работают в паре с автоматической коробкой переключения передач на десять ступеней.

Старт продаж рестайлинговой Sierra запланирован на I квартал следующего года. Наиболее бюджетная версия Pro будет реализоваться за 32,5 тыс. долларов (примерно 2,3 млн рублей по текущему курсу). Люксовый комплект Denali Ultimate оценивается в 80 тыс. долларов (5,7 млн рублей).

Нехватка полупроводниковых элементов послужила причиной в начале осени для остановки большинства мощностей концерна General Motors, расположенных на территории Северной Америки.