Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
22 октября 12:54
12:53
Весь мир
Fox News: 60 тысяч мигрантов скопилось на границе Мексики и США
12:50
Происшествия
Тела четырех погибших в Албании российских туристов отправлены на родину
12:49
Происшествия
ФАН публикует имена погибших при взрыве на пороховом заводе под Рязанью
12:48
Весь мир
Арестованные за нарушение госграницы Азербайджана иранские водители освобождены
12:46
Общество
NCSoft объявила о начале переноса и имени кланов и никнеймов в Lineage2M
12:45
Политика
Песков отреагировал на принятие НАТО новой стратегии по сдерживанию России
12:42
Общество
Жители Владимирской области спасли застрявшего на дереве кота
12:40
Политика
Песков заявил об отсутствии в России «коврового» объявления организаций иноагентами
12:39
Общество
Российские власти пока не рассматривают возможность введения более жестких ограничений
12:39
Экономика
Россия увеличила объем международных резервов до 620,3 млрд долларов
Все новости

Корпорация General Motors презентовала модернизированный пикап Sierra
Экономика
Корпорация General Motors презентовала модернизированный пикап Sierra
Prt Scr youtube.com  /  Roadshow

Детройт, 22 октября. Американский автомобильный рынок встречает обновленную версию пикапа Sierra 1500.

Автомобилестроительная компания из Соединенных Штатов Америки провела рестайлинговые работы над моделью GMC Sierra 1500, после которых пикап стал значительно отличаться от Silverado и получил более инновационный интерьер вкупе с двумя особыми комплектациями, среди которых оказались премиальная Denali Ultimate и внедорожная спецверсия AT4X.

Новая Sierra выделяется динамическими поворотниками, обновленными бамперами и другой решеткой радиатора. С нуля был переработан салон автомобиля, где особого внимания теперь заслуживает современная передняя панель с цифровыми приборами.

Prt Scr youtube.com / Roadshow

Новая линейка силовых агрегатов экземпляра включает двигатель на 2,7 литра мощностью 314 л.с., турбированный дизельный мотор на 281 л.с. и 3 литра, а также аппараты на 5,3 и 6,2 литра мощностью по 360 и 426 л.с. Классическая начальная комплектация идет вместе с АКПП на восемь передач, а другие модификации работают в паре с автоматической коробкой переключения передач на десять ступеней.

Старт продаж рестайлинговой Sierra запланирован на I квартал следующего года. Наиболее бюджетная версия Pro будет реализоваться за 32,5 тыс. долларов (примерно 2,3 млн рублей по текущему курсу). Люксовый комплект Denali Ultimate оценивается в 80 тыс. долларов (5,7 млн рублей).

Нехватка полупроводниковых элементов послужила причиной в начале осени для остановки большинства мощностей концерна General Motors, расположенных на территории Северной Америки.

Вернуться назад

Все новости / Экономика / Корпорация General Motors презентовала модернизированный пикап Sierra
авто пикап general motors внедорожник Sierra 1500
Комментировать