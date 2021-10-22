Издание «Медиапоток» назвало пять самых популярных для загадывания желаний мест Йошкар-Олы

Издание «Медиапоток» опубликовало список из пяти туристических локаций, где принято загадывать желания. Местные жители верят, что эти места обладают магической силой.

Дерево любви и желаний

Как добраться: троллейбусы №10 и №11.

Пожалуй, самый знаменитый символ исполнения желаний — разноцветные ленточки на деревьях. В Йошкар-Оле в Царевококшайском кремле есть свое дерево любви и желаний. Считается, что вокруг одной из веток волшебного древа нужно повязать ленточку и ясно представить свою заветную мечту.

Памятник императрице Елизавете Петровне

Как добраться: троллейбусы №2, №10, №11.

Во времена Императрицы Елизаветы Петровны, дочери императора Петра I, а именно в галантном XVIII веке, который еще называют «классическим веком женщины», люди не боялись строить грандиозные планы. В Йошкар-Оле императрица представлена девушкой, восседающей на коне. По местному поверью задняя левая подкова коня приносит удачу в учебе.

Невские Новости / Дмитрий Шилов

Йошкин кот

Как добраться: троллейбусы №2, №8.

Во многих культурах кошка считается магическим животным. В сказках мурлыкающее создание — это спутник Бабы-яги, которая знает толк в чудесах. Йошкин кот, живущий в марийской столице, умеет исполнять желания. Прошепчите свою мечту ему на ушко, и она обязательна сбудется. Только не забудьте потереть ему носик.

Скамья любви и верности

Как добраться: троллейбусы №1, №3, №4.

Композиция открылась 15 августа 2009 года в честь 425-летия столицы Марий Эл. Она представляет собой союз двух лебедей — символов неразлучности, чистой, нежной и верной любви. Если прикоснуться к лебедям, они подарят счастье. А еще можно загадать желание вместе с любимым человеком и обменяться поцелуями.

wikipedia.org / Башин Денис Анатольевич / CC BY-SA 4.0

Памятник Петру и Февронии Муромским

Как добраться: троллейбусы №2, №10, №11.

Его открыли в 2010 году в двойной праздник — День народного единства и День Республики Марий Эл. Это любимое место молодоженов и супружеских пар, которые на долгую счастливую жизнь берут за руки муромских чудотворцев. В Марий Эл огромное количество святых мест — церквей и храмов. Там тоже можно просить о том, чего хочется больше всего. Главное, приходить туда с добрыми помыслами.

Ранее ФАН писал, как видят в Госдуме меры поддержки внутреннего туризма. Его актуальность значительно возросла с введением ограничительных мер.