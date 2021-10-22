МИД Китая после слов Путина на «Валдае» назвал Россию больше, чем союзником

Пекин, 22 октября. Китай высоко ценит положительные заявления президента России Владимира Путина об отношениях двух стран. Об этом высказался официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

Внешнеполитическое ведомство Китая отреагировало на слова, которые Путин произнес в ходе форума «Валдай» 21 октября. Глава государства подчеркнул, что Россия и КНР дружат не против кого-то, а в интересах друг друга. Страны не создают военного блока, в отличие от НАТО, напомнил президент РФ.

«Китай и Россия — не союзники, а больше, чем союзники», — сказал Ван Вэньбинь на брифинге.

Представитель МИД КНР добавил, что Пекин высоко ценит положительные высказывания президента РФ о двусторонних отношениях. В этом году исполнилось 20 лет с тех пор как Россия и Китай подписали Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве.

Путин в четверг выступил на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай». Президент произнес речь, которая длилась 3,5 часа.