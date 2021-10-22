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Подразделения стран ОДКБ ликвидировали «террористов» на учениях в Таджикистане
Армия
Подразделения стран ОДКБ ликвидировали «террористов» на учениях в Таджикистане
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Душанбе, 22 октября. Разведчики ВС России, Таджикистана, Белоруссии и Казахстана на российских бронеавтомобилях «Тигр» отработали штурм захваченного условными террористами села в ходе военных учений стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) «Поиск-2021» в Таджикистане.

В сообщении пресс-службы Центрального военного округа (ЦВО) говорится, что военнослужащие освободили горное селение, которое по замыслу учений было захвачено «террористами». Отмечается, что маневры проходят на таджикистанских полигонах Харб-Майдон и Момирак у границы с Афганистаном.

«Используя бронеавтомобили специального назначения "Тигр" ЦВО, разведчики максимально близко подошли к населенному пункту и шквальным огнем уничтожили условных боевиков», — сказано в сообщении.

Подчеркивается, что специальные учения стран ОДКБ «Эшелон», «Поиск» и «Взаимодействие» проводятся под общим руководством командующего войсками ЦВО Александра Лапина.

Ранее сообщалось, что расчеты малых ракетных и артиллерийских кораблей Каспийской флотилии «уничтожили» боевые единицы иностранных ВМС в ходе учений. Также российские моряки впервые применили в ходе маневров дроны, которые следили за попаданием в цель крылатых ракет «Калибр», передает «Царьград».

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