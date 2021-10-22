Константин Богомолов открыл интеллектуальный клуб с членством за 2 млн рублей в год

Москва, 22 октября. Режиссер и актер Константин Богомолов открыл интеллектуальный клуб для избранных. Стоимость членства зависит от того, какие услуги хочет получать клиент.

Богомолов сделал три варианта абонемента. Самый дешевый обойдется в 300 тысяч рублей. Его обладателям будут доступны билеты на премьерные спектакли, ужины с режиссером и его женой Ксенией Собчак. Следом идет абонемент стоимостью 1 миллион рублей. Пользователи этой карты смогут посещать репетиции и читки сценария Богомолова, пишет New Magazine.

Самый дорогой абонемент стоит 2 миллиона рублей. За эти деньги клиенты смогут посещать психотренинги от самого режиссера и получат список культурных рекомендаций.

Что побудило артиста заняться интеллектуальным клубом, неясно. Однако известно, что Богомолов зарабатывает куда меньше своей звездной супруги. Еще пару лет назад говорилось, что доход Богомолова в девять раз меньше, чем у Собчак. Деньги артист получает в основном за счет постановок в театре и создания кинокартин.