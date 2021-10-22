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Студентов российских вузов могут перевести на удаленку в период нерабочих дней
Общество
Студентов российских вузов могут перевести на удаленку в период нерабочих дней
permkrai.ru  /  Администрация губернатора Пермского края

Москва, 22 октября. Российские высшие учебные заведения могут перевести своих студентов на дистанционное обучение или самостоятельную работу в период нерабочих дней.

В случае принятия такого решение руководство вуза должно обеспечить учащихся всеми необходимыми методическими материалами. Об этом заявил министр науки и высшего образования Валерий Фальков.

«Возможность продолжения обучения в этот сложный период позволит обеспечить качество образования», — подчеркнул он.

По словам министра, педагогам при переходе на дистанционный формат следует наладить систему проверок выполненных заданий. Также Фальков еще раз напомнил россиянам о необходимости прививаться против COVID-19.

Минобрнауки ранее заявило, что вузы сами должны решать вопрос о переходе на удаленку. Важно учитывать эпидемиологическую ситуацию в каждом конкретном регионе.

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студенты минобрнауки вузы
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