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Звездный адвокат Добровинский объяснил, виновен ли Болдуин в трагедии со смертью на съемках фильма
Шоу-бизнес
Звездный адвокат Добровинский объяснил, виновен ли Болдуин в трагедии со смертью на съемках фильма
Global Look Press  /  Armando Gallo/ZUMAPRESS.com

Ответственность за трагедию на съемочной площадке фильма «Ржавчина», скорее всего, может понести ответственный за реквизит. Таким мнением в беседе с ФАН поделился звездный адвокат Александр Добровинский.

Эксперт прокомментировал происшествие на съемочной площадке нового фильма с участием актера Алека Болдуина. Неправильно сработавшее оружие артиста ранило двух членов киногруппы. Позже одна из них, оператор Галина Хатчинс, скончалась в больнице.

«Конечно, здесь вина не на актере, а, скорее, на ответственном за реквизит. Поэтому в первую очередь необходимо выяснить, кто дал Алеку Болдуину это оружие, где оно было куплено и каким образом», — сказал адвокат.

Звездный адвокат Добровинский оценил трагедию с участием Алека Болдуина
wikipedia.org / Mark Nakoykher / CC BY-SA 4.0

Александр Добровинский также указал, кто, по его мнению, теперь займется выяснением всех обстоятельств трагедии.

«Обычно такими расследованиями занимаются страховые компании», — сообщил собеседник ФАН.

В завершение он добавил, что, по его мнению, имеющаяся на данный момент информация о произошедшем не дает оснований полагать, что голливудская звезда может быть в чем-то обвинена.

«Наказание должен понести виновный, и, судя по информации, которая есть в СМИ, это не Алек Болдуин», — заключил Александр Добровинский.

Звездный адвокат Добровинский оценил трагедию с участием Алека Болдуина
pixabay.com / mike1497

Ранее в Сети появилось видео со съемочной площадки, где Алек Болдуин случайно застрелил оператора. Трагедия произошла, когда киногруппа работала в штате Нью-Мексико.

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алек болдуин добровинский ржавчина
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