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Лариса Гузеева вернулась домой из Коммунарки и рассказала о своем состоянии
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева вернулась домой из Коммунарки и рассказала о своем состоянии
Федеральное агентство новостей

Москва, 22 октября. Знаменитая актриса театра и кино Лариса Гузеева вернулась домой после месяца лечения в Коммунарке. Звезда последние недели боролась с коронавирусом.

Артистка появилась в эфире программы «Прямой эфир», в котором рассказала о своем самочувствии после длительной болезни. Она указала, что по-прежнему чувствует себя не очень хорошо.

«Мне тяжело, я первые сутки дома. Почти месяц отлежала в Коммунарке. Мне еще не очень хорошо <…>. Извините, что сумбурно, я задыхаюсь еще. Еще лечиться и лечиться, восстанавливаться, а там посмотрим», — сказала 62-летняя актриса.

По ее словам, больница была переполнена. Врачи отдаются полностью работе, чтобы уделить внимание и оказать помощь каждому пациенту. Артистка добавила на своей странице в Instagram, что чрезмерно благодарна медикам, которые лечили ее. По ее словам, для нее они настоящие герои.

Звезда фильма «Жестокий романс» была в Коммунарке последние несколько недель. Она попала в больницу вскоре после отдыха. По словам артистки, коварная болезнь помогла ей пересмотреть свои взгляды на жизнь.

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здоровье коммунарка гузеева
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