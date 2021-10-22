Политологи Бредихин и Карасев оценили призыв Германии показать России готовность применять оружие

Германия, делая воинствующие заявления в сторону России, пытается выслужиться перед Соединенными Штатами, такое мнение высказали опрошенные ФАН политологи и журналисты.

Демонстрация НАТО

НАТО должна продемонстрировать России готовность применить оружие при необходимости. Такое воинствующее заявление сделала министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр.

Она заявила, что Россия якобы систематически нарушает воздушное пространство стран Прибалтики. На этом фоне министр призвала НАТО уделить особое внимание защите этих государств. Немецкий политик также обвинила Москву в постоянных кибератаках и разжигании миграционного кризиса на границе Белоруссии и стран Евросоюза.

wikipedia.org / Olaf Kosinsky

«Никто не должен рассматривать возможность нападения на партнеров Альянса в странах Балтии и Черном море», — заявила она.

«Германии не стоит испытывать судьбу»

Член научного совета при ООН РАН «Социально-политические проблемы формирования ЕАЭС», главный редактор журнала «Архонт» Антон Бредихин считает, немецкие политики, видимо, решили на стыке перемен оказать услугу Белому дому.

«Оттого и такие заявления от главы военного ведомства. Ну что ж, пророссийских настроений от них и не ждут. Но вот прагматики — более чем. А ее в этих словах нет. Видимо, пойдут уточнения и опровержения, но негативный след все равно останется», — пояснил Антон Бредихин.

Политолог Владимир Карасев высказал мнение, что Германия, делая такие заявления, не понимает последствий подобных действий.

«Хочется задать вопрос министру обороны Германии, а кто будет демонстрировать готовность к боевым действиям? Немецкие солдаты готовы умереть за НАТО и за интересы Вашингтона? Или Карренбауэр будет отправлять граждан из других стран на смерть? Ведь именно такую тактику ведет Германия в НАТО. Сводится она к тому, что поляки, румыны, болгары под руководством американских кураторов выполняют грязную работу по «защите демократии» в неугодных странах, а Берлин предпочитает участвовать деньгами и поставками оружия. Очень удобно, правда?» — выразил свою точку зрения Владимир Карасев.

wikipedia.org / mil.ru / CC BY 4.0

По его словам, в 1941 году гитлеровская Германия решила Советской России продемонстрировать «величие арийской расы», но в 1945 году над поверженным Рейхстагом взвился советский красный флаг.

«В Германии хотят еще раз испытать судьбу своей страны? Настоятельно советую — не стоит злить русского медведя», — резюмировал свою позицию Владимир Карасев.

Ранее НАТО утвердила новый глобальный план обороны. Этот документ был принят для защиты жителей стран Альянса от любых угроз.