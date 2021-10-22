В аэропорту Киева с поддельными COVID-сертификатами задержали экс-нардепа Савченко и ее сестру

Киев, 22 октября. Украинская полиция задержала бывшего депутата Верховной рады Украины Надежду Савченко, а также ее сестру Веру, у которых обнаружили поддельные сертификаты о вакцинации против COVID-19. Об этом говорится в пятницу утром на странице правоохранителей в Facebook.

Известно, что женщины предъявили поддельные документы в аэропорту «Борисполь», когда пытались попасть на территорию Украины. Откуда они возвращались, неизвестно.

По факту использования поддельных сертификатов нардепом и ее сестрой было возбуждено уголовное дело, документы изъяла полиция. В ближайшее время в отношении Савченко и ее сестры будет выдвинуто обвинение.

Ранее экс-депутат Рады Савченко сравнила НАТО с дорогими апартаментами.