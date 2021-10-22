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Меган Маркл хочет добиться оплачиваемого декретного отпуска в США

  /   Обновлено: 22 октября 2021 13:54
Общество
Меган Маркл хочет добиться оплачиваемого декретного отпуска в США
Global Look Press  /  I-Images

Нью-Йорк, 22 октября. Супруга принца Гарри — Меган Маркл — в начале лета стала мамой во второй раз. Счастливые родители сразу после рождения малышки Лилибет заявили, что уходят в декретный отпуск на пять месяцев, пишет Teleprogramma.pro.

Американцы после ухода пары в декрет сразу же обвинили их в нарушении законодательства. Ведь в США время, выделяемое новоявленным родителям по уходу за ребенком, в разы меньше. 

Меган Маркл такой вариант не устроил, и она на законодательном уровне решила поднять вопрос декретных отпусков. Революционный настрой британской «мамочки» заставил ее написать письмо сразу двум политическим деятелям — Нэнси Пелоси и Чаку Шумеру. Текст обращения герцогини содержал в себе призыв о предоставлении гражданам доступа к оплачиваемым декретным отпускам.

Отметим, что по законам США, родившая женщина может оставаться с ребенком всего 12 недель, при этом работодатель не обязан выплачивать деньги.

Ранее королевский писатель Роберт Джонсон сообщал, что королева Елизавета II на самом деле сразу знала о политических взглядах и амбициях Маркл, которые могут не понравиться королевской семье. 

«Это то, чего боялась королева, потому что теперь она может говорить все, что ей нравится», —  процитировал специалиста журнал Express.

Интересен факт и о крещении новорожденной Лилибет Дианы. Девочка родилась 4 июня в больнице Санта-Барбары. Изначально герцоги Сассекские планировали крестить ее в Лондоне на глазах у королевы, но принц Уильям решил, что это будет плохой идеей.

По мнению королевского эксперта Рассела Майерса, крещение наследницы давно состоялось в США, но пока герцоги об этом не сообщили.  

Ранее сообщалось, что в биографии Меган Маркл обнаружены несостыковки. 

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Все новости / Общество / Меган Маркл хочет добиться оплачиваемого декретного отпуска в США
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