Москвичи и гости столицы поделились мнениями о введенных ограничениях

Столичный мэр Сергей Собянин вводит локдаун из-за COVID-19. Дни с 28 октября по 7 ноября объявлены нерабочими. Что об этом думают москвичи и гости столицы?

В период локдауна в Москве будут работать только аптеки и магазины с товарами первой необходимости. Кинотеатры, торговые центры, парикмахерские, спортзалы, солярии и бани прекратят свою работу. Рестораны смогут обслуживать посетителей только навынос.

«Если это необходимо, чтобы улучшить состояние, общее клиническое состояние людей, чтобы люди не болели, я положительно к этому отношусь», — считает жительница столицы Екатерина.

Девушка добавила, что положительно относится к использованию препаратов против коронавируса российского производства, которые, в отличие от иностранной вакцины, вызывают минимальные побочные явления.

«Могу сказать, что те люди, которые не вакцинированы, они болели дольше, хуже и, к сожалению, некоторые из них погибли. Поэтому я положительно отношусь к нашей вакцине «Спутнику», — отметила девушка.

Вакцинацию поддерживает и жительница Казани Алие. Девушка рассказала, что приехала в Москву на время — здесь она планирует сделать прививку.

«Я сегодня приехала по делам сюда, здесь как бы с этим немножко сейчас пока посвободнее, но с учетом того, что у нас на работе это нужно, потому что мы работаем с людьми», — сказала Алие.

Однако есть и противоположные мнения. Например, москвич Дмитрий заявил, что отрицательно относится к предстоящим ограничениям.

«Мое личное мнение, что нагнетание обстановки с коронавирусом, я думаю, на пользу не идет в любом случае, то есть больше проблем от мер принятых, чем от самого коронавируса, но это лично мое мнение», — считает мужчина.

Ранее президент Владимир Путин объявил в период с 30 октября по 7 ноября в России нерабочими днями с сохранением зарплаты, предоставив главам регионов право на применение дополнительных мер по борьбе с коронавирусом при необходимости.