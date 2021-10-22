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Подразделения ВСУ обстреляли из минометов поселок на окраине Донецка
Армия
Подразделения ВСУ обстреляли из минометов поселок на окраине Донецка
Федеральное агентство новостей

Донецк, 22 октября. Украинские военные обстреляли из минометов поселок Старомихайловка на западной окраине Донецка, проигнорировав призывы ДНР возобновить режим прекращения огня.

В сообщении представительства республики в Совместном центре контроля и координации прекращения огня (СЦКК) говорится, что подразделения ВСУ нанесли минометный удар по населенному пункту в 07:12 (по местному времени). По имеющейся информации, огонь велся с украинских позиций в подконтрольной Киеву Красногоровке.

«По Старомихайловке было выпущено 12 мин калибра 82 мм», — сообщили представители оборонного ведомства ДНР.

Ранее сообщалось, что военнослужащие Народной милиции ДНР сбили беспилотник ВСУ, с помощью которого украинские солдаты осуществляли корректировку минометного огня при обстрелах. Также стало известно, что в России завели уголовное дело на украинских солдат, которые ранили 11-летнюю девочку в Донецке во время артобстрела, передает «Царьград».

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