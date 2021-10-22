Подразделения ВСУ обстреляли из минометов поселок на окраине Донецка

Донецк, 22 октября. Украинские военные обстреляли из минометов поселок Старомихайловка на западной окраине Донецка, проигнорировав призывы ДНР возобновить режим прекращения огня.

В сообщении представительства республики в Совместном центре контроля и координации прекращения огня (СЦКК) говорится, что подразделения ВСУ нанесли минометный удар по населенному пункту в 07:12 (по местному времени). По имеющейся информации, огонь велся с украинских позиций в подконтрольной Киеву Красногоровке.

«По Старомихайловке было выпущено 12 мин калибра 82 мм», — сообщили представители оборонного ведомства ДНР.

Ранее сообщалось, что военнослужащие Народной милиции ДНР сбили беспилотник ВСУ, с помощью которого украинские солдаты осуществляли корректировку минометного огня при обстрелах. Также стало известно, что в России завели уголовное дело на украинских солдат, которые ранили 11-летнюю девочку в Донецке во время артобстрела, передает «Царьград».