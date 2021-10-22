Эксперт Ващенко оценил перспективы повышения ключевой ставки ЦБ до 7%

Москва, 22 октября. Ограничения из-за распространения коронавируса, а также нерабочие дни в ноябре могут привести к тому, что ключевая ставка будет повышена только до 7%, отмечает в комментарии «СИА» начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс» Георгий Ващенко.

Центробанк России будет обсуждать в ходе специального заседания по монетарной политике будущее ключевой ставки в стране. Согласно предположениям аналитика, объективно поднятие индикатора до 7,25%, так как инфляция растет ускоренными темпами и достигает уже 7,4%.

Вместе с этим, подчеркивает собеседник издания, в ноябре вводятся нерабочие дни и дополнительные карантинные ограничения, вроде QR-кодов и ужесточения режима посещения различных развлекательных мероприятий и торговых центров на территории различных областей России. Это может способствовать увеличению ставки только до 7%, предполагает Ващенко.

При таком раскладе, домохозяйства и компании будут дополнительно защищены от возрастающей ключевой ставки, однако некоторые группы инвесторов, уверен аналитик, посчитают недостаточным рост ставки только до 7% в текущих экономических условиях. Впоследствии же Банк России может еще больше нарастить показатель, если нынешнее повышение окажется неэффективным с точки зрения обуздания инфляции.

Министерство экономического развития не исключает появления в отечественной экономике такого явления, которое называется «черный лебедь». В связи с этим, отмечают представители ведомства, сложно давать точный прогноз по курсу инфляции до конца года.