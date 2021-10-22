Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
22 октября 12:52
12:50
Происшествия
Тела четырех погибших в Албании российских туристов отправлены на родину
12:49
Происшествия
ФАН публикует имена погибших при взрыве на пороховом заводе под Рязанью
12:48
Весь мир
Арестованные за нарушение госграницы Азербайджана иранские водители освобождены
12:46
Общество
NCSoft объявила о начале переноса и имени кланов и никнеймов в Lineage2M
12:45
Политика
Песков отреагировал на принятие НАТО новой стратегии по сдерживанию России
12:42
Общество
Жители Владимирской области спасли застрявшего на дереве кота
12:40
Политика
Песков заявил об отсутствии в России «коврового» объявления организаций иноагентами
12:39
Общество
Российские власти пока не рассматривают возможность введения более жестких ограничений
12:39
Экономика
Россия увеличила объем международных резервов до 620,3 млрд долларов
12:38
Экономика
Песков: допподдержка россиян в связи с длинными нерабочими днями не планируется
Все новости

Хирург Алексанян заявил, что помолодевшая вдова Кобзона обязана косметологу своей красотой
Шоу-бизнес
Хирург Алексанян заявил, что помолодевшая вдова Кобзона обязана косметологу своей красотой
Global Look Press  /  Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Москва, 22 октября. Последние фотографии жены певца Иосифа Кобзона Нелли вызывают восторг у поклонников. Пластический хирург Тигран Алексанян оценил фотографии помолодевшей и похорошевшей артистки.

Эксперт, проанализировав фото Кобзон, пришел к выводу, что обрести новую внешность 70-летней женщине помог косметолог. По его мнению, звезда обращалась за помощью к специалистам. Именно им знаменитость обязана своей красотой.

«Есть следы от косметолога. Она как куколка, как ее называл Иосиф Давыдович Кобзон. Здесь и круговая подтяжка сделана, и косметологи. В общем, женщина следит за собой и выглядит достойно. Все хорошо», — указал Алексанян в интервью blitz.plus.

Prt Scr instagram.com / @kobzonnellifan

Нелли Кобзон покоряет поклонников своей неотразимой внешностью и фигурой. Заслуженный деятель культуры России регулярно показывает кадры из жизни. Она вызвала восторг у подписчиков, появившись в цирке в моложавом образе. Для выхода в свет вдова Кобзона надела черные брюки в обтяжку, голубой джемпер, на который был накинут насыщенного синего цвета полушубок.

Вернуться назад

Все новости / Шоу-бизнес / Хирург Алексанян заявил, что помолодевшая вдова Кобзона обязана косметологу своей красотой
кобзон фото пластика внешность
Комментировать