Хирург Алексанян заявил, что помолодевшая вдова Кобзона обязана косметологу своей красотой

Москва, 22 октября. Последние фотографии жены певца Иосифа Кобзона Нелли вызывают восторг у поклонников. Пластический хирург Тигран Алексанян оценил фотографии помолодевшей и похорошевшей артистки.

Эксперт, проанализировав фото Кобзон, пришел к выводу, что обрести новую внешность 70-летней женщине помог косметолог. По его мнению, звезда обращалась за помощью к специалистам. Именно им знаменитость обязана своей красотой.

«Есть следы от косметолога. Она как куколка, как ее называл Иосиф Давыдович Кобзон. Здесь и круговая подтяжка сделана, и косметологи. В общем, женщина следит за собой и выглядит достойно. Все хорошо», — указал Алексанян в интервью blitz.plus.

Prt Scr instagram.com / @kobzonnellifan

Нелли Кобзон покоряет поклонников своей неотразимой внешностью и фигурой. Заслуженный деятель культуры России регулярно показывает кадры из жизни. Она вызвала восторг у подписчиков, появившись в цирке в моложавом образе. Для выхода в свет вдова Кобзона надела черные брюки в обтяжку, голубой джемпер, на который был накинут насыщенного синего цвета полушубок.