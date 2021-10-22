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Шансонье Михаил Звездинский вспомнил, как Пугачева отказалась петь за 50 тысяч для грузинского князя

  /   Обновлено: 22 октября 2021 11:23
Шоу-бизнес
Шансонье Михаил Звездинский вспомнил, как Пугачева отказалась петь за 50 тысяч для грузинского князя
Кадр из клипа «Алла Пугачева - Не отрекаются любя»

Москва, 22 октября. Шансонье Михаил Звездинский поделился историей том, как певица Алла Пугачева из принципа отвергла грузинского князя и не приняла крупный гонорар. Об этом артист вспомнил в программе «Судьба человека».

Михаил Звездинский был владельцем модного клуба «Сатурн» в период СССР — тогда в его заведении бывали знаменитости, в том числе Алла Пугачева. Однажды артистка навестила шансонье после участия в конкурсе. Музыкант вспомнил, что Примадонна была одета в роскошное платье.

Среди гостей был некий грузинский князь, который захотел познакомиться с Пугачевой и был готов щедро заплатить за это. Звездинский отметил, что она отказалась от предложения из принципа.

«Показал упаковку. В ней 50 тысяч рублей. Он говорит: «Пусть Аллочка споет что-нибудь» Я взял упаковку. Принес к ней. Вот, говорю, князь грузинский хочет познакомиться с тобой. Она говорит: «Передай ему, что я с князьями не знакомлюсь. Мне фамилия не позволяет»», — вспомнил музыкант.

Помимо отвергнутого князя среди гостей также был Савелий Крамаров. Артист вместе с другом повесил портрет Примадонны в исполнении художницы Ивановой над владельцем клуба. Тогда Пугачева предложила переименовать кабак в «Арлекино».

Артистка оставила сцену и теперь наслаждается семейным бытом и воспитанием детей. Фанаты Примадонны вспомнили летний ролик, где дочь Пугачевой продемонстрировала забавный танец.

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пугачева звезды звездинский
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