Шансонье Михаил Звездинский вспомнил, как Пугачева отказалась петь за 50 тысяч для грузинского князя

Москва, 22 октября. Шансонье Михаил Звездинский поделился историей том, как певица Алла Пугачева из принципа отвергла грузинского князя и не приняла крупный гонорар. Об этом артист вспомнил в программе «Судьба человека».

Михаил Звездинский был владельцем модного клуба «Сатурн» в период СССР — тогда в его заведении бывали знаменитости, в том числе Алла Пугачева. Однажды артистка навестила шансонье после участия в конкурсе. Музыкант вспомнил, что Примадонна была одета в роскошное платье.

Среди гостей был некий грузинский князь, который захотел познакомиться с Пугачевой и был готов щедро заплатить за это. Звездинский отметил, что она отказалась от предложения из принципа.

«Показал упаковку. В ней 50 тысяч рублей. Он говорит: «Пусть Аллочка споет что-нибудь» Я взял упаковку. Принес к ней. Вот, говорю, князь грузинский хочет познакомиться с тобой. Она говорит: «Передай ему, что я с князьями не знакомлюсь. Мне фамилия не позволяет»», — вспомнил музыкант.

Помимо отвергнутого князя среди гостей также был Савелий Крамаров. Артист вместе с другом повесил портрет Примадонны в исполнении художницы Ивановой над владельцем клуба. Тогда Пугачева предложила переименовать кабак в «Арлекино».

Артистка оставила сцену и теперь наслаждается семейным бытом и воспитанием детей. Фанаты Примадонны вспомнили летний ролик, где дочь Пугачевой продемонстрировала забавный танец.