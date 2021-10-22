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Поклонники Алека Болдуина обвинили команду актера в трагедии на съемочной площадке «Ржавчины»
Шоу-бизнес
Поклонники Алека Болдуина обвинили команду актера в трагедии на съемочной площадке «Ржавчины»
Global Look Press  /  Bruce Cotler/ZUMAPRESS.com

Вашингтон, 22 октября. Поклонники вступились за голливудского актера Алека Болдуина, который случайно застрелил оператора на съемочной площадке. По их мнению, артист стал жертвой ужасающих обстоятельств.

Страшная трагедия произошла на съемках «Ржавчины». В результате несчастного случая погибла женщина-оператор Галина Хатчинс. Ранение также получил режиссер Джоэл Соуса.

Поклонники, узнав ужасающие подробности инцидента на съемочной площадке, встали на сторону артиста. Они отметили, что в обязанности актера не входила проверка реквизита и Болдуин стал жертвой страшных событий. Актер выстрелил из реквизитного оружия, которое по каким-то причинам было заряжено не холостыми патронами.

«Это была случайность. Сфокусируйся на любви в своей жизни. Это не твоя вина»;

«Я уверена, что тебе придется иметь дело со многим после этой ситуации. Пожалуйста, просто знай, что мы все еще любим тебя, и, пожалуйста, не кори себя»;

«Разве Алек отвечает за реквизит? Он всего лишь выполнял свою работ», — пишут интернет-пользователи, обвинив в трагедии команду, работавшую на съемках.

После случившегося актера вызвали в полиции и провели допрос. Пока Алеку Болдуину не выдвинули никаких обвинений. Расследование страшного инцидента продолжается.

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