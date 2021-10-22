В США член команды по лякроссу умерла после соревнований на поедание хот-догов

Бостон, 22 октября. Член команды университета Тафтса (Tufts University) по лякроссу Мэделин Никпон скончалась, подавившись во время конкурса по поеданию хот-догов на скорость. Об этом сообщает издание USA Today.

Трагедия произошла в субботу на благотворительном вечере в Сомервилле (штат Массачусетс). Двадцатилетней студентке оказали первую медицинскую помощь и экстренно доставили в клинику, но она скончалась на следующий день, не приходя в сознание. По предварительным данным, причиной смерти стала асфиксия.

Почтить память Мэделин собрались примерно три тысячи студентов и работников университета.

Ранее пресс-служба футбольного «Ливерпуля» сообщила, что победитель чемпионата мира 1966 года в составе сборной Англии Роджер Хант скончался в возрасте 83 лет.