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Подозреваемая в убийстве любовника гражданка Белоруссии найдена мертвой в камере
Происшествия
Подозреваемая в убийстве любовника гражданка Белоруссии найдена мертвой в камере
vk.com  /  УФСИН России по Республике Карелия

Подольск, 22 октября. Труп иностранки в одиночной камере обнаружил сотрудник местного ИВС. Как стало известно ФАН, женщина была ранее задержана по подозрению в убийстве.

Чрезвычайное происшествие произошло 19 октября в изоляторе временного содержания города Подольска, однако об этом стало известно только сейчас. Сотрудник режимного учреждения в 9:40 по московскому времени обнаружил 49-летнюю задержанную без признаков жизни. Он вызвал медиков, которые констатировал смерть женщины.

По данному факту следователи ГСУ СК России по Московской области организовали проведение проверки, по результатам которой будет вынесено процессуальное решение.

«Женщина является гражданкой Беларуси, — рассказал ФАН источник в правоохранительных органах. — Она находилась на территории России без регистрации. Некоторое время назад она познакомилась с 69-летним жителем Подольска и стала проживать с ним за его счет в коммунальной квартире. 15 октября они решили выпить и немного расслабиться».

Подозреваемая в убийстве любовника гражданка Белоруссии найдена мертвой в камере
Невские Новости / Кристина Мурашова

Сначала застолье проходило мирно и спокойно, но ближе к вечеру пенсионер и его любовница стали ругаться. Женщина взяла в руки нож.

«Она ударила им несколько раз в шею мужчине и перерезала сонную артерию. После этого скрылась. Нашли ее практически через сутки и поместили за решетку. В камере, где произошел инцидент, была изъята простынь. Кстати, подозреваемая была ранее судима за нанесения тяжких телесных повреждений человеку», — дополнил источник.

Уголовное дело, возбужденное следователями СКР по Московской области по факту убийства, теперь будет прекращено. Женщине, если бы она была жива, грозило до 15 лет лишения свободы.

Ранее ФАН сообщал, что лифт с десятью пассажирами оборвался в жилом доме на западе Москвы. Трос не выдержал веса людей, когда кабина находилась на пятом этаже.

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