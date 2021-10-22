Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
22 октября 11:24
11:21
Происшествия
Подросток в Новосибирске решил устранить соперницу острой линейкой в глаз
11:21
Спорт
В США член команды по лякроссу умерла после соревнований на поедание хот-догов
11:21
Общество
Употребление клюквы снижает риск сердечных заболеваний и уровень «плохого» холестерина
11:20
Происшествия
Источник ФАН подтвердил гибель 12 человек при взрыве на пороховом заводе под Рязанью
11:18
Общество
Взносы на капремонт в Дагестане могут вырасти вдвое
11:15
Общество
Губернатор Новгородской области ввел в регионе нерабочие дни с 25 октября по 7 ноября
11:14
Общество
Экс-футболист ЦСКА Сергей Морозов скончался на 72-м году жизни
11:12
Экономика
Nilson Report: на банки РФ пришлось почти 10% мирового рынка безналичных платежей
11:11
Весь мир
Техас и Миссури в суде требуют от Байдена достроить «стену Трампа»
11:10
Политика
Читатели Daily Mail согласились с мнением Путина о смене пола у детей
Все новости

Экс-футболист ЦСКА Сергей Морозов скончался на 72-м году жизни

  /   Обновлено: 22 октября 2021 11:17
Общество
Экс-футболист ЦСКА Сергей Морозов скончался на 72-м году жизни
wikipedia.org  /  Football.ua / CC BY-SA 3.0

Москва, 22 октября. Ушел из жизни бывший футболист московского ЦСКА Сергей Морозов, сообщает украинское издание «Ворсклы».

Спортсмену был 71 год. Причина смерти не сообщается. Дата и место прощания будут объявлены позднее.

Сергей Морозов был заслуженным тренером Украины и футбольным экспертом. В 1972 году он стал чемпионом СССР в составе украинской «Зари». С 1974 по 1977 год выступал за ЦСКА, провел один матч за сборную СССР. Завершив карьеру, Морозов занялся тренерской деятельностью.

Незадолго до этого в Самаре скончался бывший футболист «Крыльев Советов» Владимир Королев, который был первым тренером действующего игрока сборной России по футболу Арсена Захаряна.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Экс-футболист ЦСКА Сергей Морозов скончался на 72-м году жизни
сергей морозов смерть футболист
Комментировать