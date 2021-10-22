Экс-футболист ЦСКА Сергей Морозов скончался на 72-м году жизни

Москва, 22 октября. Ушел из жизни бывший футболист московского ЦСКА Сергей Морозов, сообщает украинское издание «Ворсклы».

Спортсмену был 71 год. Причина смерти не сообщается. Дата и место прощания будут объявлены позднее.

Сергей Морозов был заслуженным тренером Украины и футбольным экспертом. В 1972 году он стал чемпионом СССР в составе украинской «Зари». С 1974 по 1977 год выступал за ЦСКА, провел один матч за сборную СССР. Завершив карьеру, Морозов занялся тренерской деятельностью.

Незадолго до этого в Самаре скончался бывший футболист «Крыльев Советов» Владимир Королев, который был первым тренером действующего игрока сборной России по футболу Арсена Захаряна.