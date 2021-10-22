Вакцинация от COVID-19 в Петербурге: как получить медотвод, дадут ли по справке QR-код

Введение в России нерабочих дней в связи с неблагоприятной ситуацией по COVID-19 сопровождается дополнительными мерами, принимаемыми на региональных уровнях. В частности, в ряде регионов, в том числе в Санкт-Петербурге, вводится система проверки QR-кодов при посещении публичных мест. Напомним, QR-код присваивается гражданам после полного курса вакцинации от коронавирусной инфекции, а также переболевшим COVID-19. Как будет действовать эта система, ФАН подробно рассказывал ранее. Также давались разъяснения, где и как получить QR-код и что делать, если вы переболели неофициально, не обращаясь в поликлинику.

Есть еще одна тонкость: право допуска в публичные места, как сообщается в соответствующем указе правительства Петербурга, дает медицинский отвод от прививки (справка). Комитет по здравоохранению Смольного дал разъяснения, кто и на каких основаниях сможет получить этот документ.

Как получить медотвод от вакцинации против коронавируса

Отметим сразу: получить справку будет не так-то просто — медики считают, что противопоказаний к вакцинации очень немного и в основном они связаны с тяжелыми аллергическими реакциями на компоненты вакцины.

Чаще всего медотвод можно получить на ограниченный срок, примерно на месяц.

Временный медотвод можно получить в следующих случаях:

если человек простудился (отвод дается примерно на две недели);

если у человека обострилось хроническое заболевание (примерно на месяц).

Федеральное агентство новостей /

Основанием для постоянного (а точнее, длительно действующего) медотвода считаются:

гиперчувствительность к компонентам вакцины;

наличие в анамнезе тяжелых аллергических реакций;

первичный иммунодефицит;

тяжелые осложнения после предыдущего вакцинирования;

злокачественные новообразования, в том числе рак крови;

беременность и период грудного вскармливания;

возраст ниже 18 лет.

При этом многие медики не считают период лактации (грудного вскармливания) препятствием к вакцинации. Отметим также, справки о беременности или об аллергических реакциях сами по себе не являются медотводом от прививки. Для получения соответствующего документа человек должен обратиться в свое медицинское учреждение. Решение об освобождении пациента от вакцинации (временном или постоянном) принимает консилиум врачей во главе с руководителем или заместителем руководителя лечебного учреждения. Решение консилиума вносится в протокол и в медицинскую карту пациента.

Власти рассчитывают, что этот порядок позволит избежать немотивированной выдачи медотводов.

В документе, освобождающем от вакцинации, должны быть указаны фамилия, имя, отчество пациента, дата его рождения, диагноз, на основании которого дается медотвод, срок его действия, а также место предоставления справки.

Справка должна быть обязательно на бумажном носителе, электронная форма медотвода от вакцинации законодательством не предусмотрена.

Дадут ли QR-код при наличии справки о медотводе о вакцинации

На сегодня медотвод от прививки не является основанием для выдачи пациенту QR-кода. Скорее всего, обладателю справки придется постоянно носить ее с собой, а при посещении мест, куда без QR-кода попасть невозможно, доказывать, что документ не является подделкой (на сегодня общей формы для таких медотводов еще не разработано).

Так что тем, кто не имеет серьезных противопоказаний, лучше подумать о возможности вакцинации от COVID-19. В частности, такой совет дает известный врач Александр Мясников.