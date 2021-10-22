Nilson Report: на банки РФ пришлось почти 10% мирового рынка безналичных платежей

Карпинтерия (Калифорния), 22 октября. Отечественные банки нарастили число безналичных операций в своей структуре до 9,7% в рейтинге из 150 крупнейших кредитных организаций планеты. Соответствующей информацией делится РБК, ссылаясь на отчет компании Nilson Report.

Глобальный топ банков-эквайеров включает 150 корпораций. В прошлом году, на долю российских финансовых фирм в этом перечне пришлось 9,7%, подсчитали аналитики американской маркетинговой организации.

Присутствие компаний из России увеличилось на 2,4% в течение года. Ранее показатель равнялся 7,3%. Статистика касается доли в общем количестве безналичных транзакций, которые осуществляются через специальные POS-терминалы — девайсы, которые устанавливаются в торговых точках для принятия карт.

«Сбер» обработал в прошлом году 30,3 млрд платежей, нарастив число таких операций на 2,6% (с 6% до 8,6%). В 2020 году этот индикатор составлял 20,6 млрд. Сбербанк по-прежнему находится в рейтинге на третьем месте. «Серебро» в топе занимает FIS и 34,2 млрд обработанных платежей. Лидером списка является JPMorgan Chase с 35,6 млрд обработанных транзакций.

Вместе со Сбербанком, в общемировой топ включены шесть банков РФ. Среди них — «Альфа-банк», ВТБ, «Газпромбанк», «Промсвязьбанк», а также «Русский стандарт» и «Тинькофф».

Бизнес-школа Кембриджского университета Великобритании выяснила, что доля Российской Федерации в мировой добыче биткоина вышла на позицию в 11%, расположив РФ на третьем месте среди других стран.