Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
22 октября 11:23
11:21
Происшествия
Подросток в Новосибирске решил устранить соперницу острой линейкой в глаз
11:21
Спорт
В США член команды по лякроссу умерла после соревнований на поедание хот-догов
11:21
Общество
Употребление клюквы снижает риск сердечных заболеваний и уровень «плохого» холестерина
11:20
Происшествия
Источник ФАН подтвердил гибель 12 человек при взрыве на пороховом заводе под Рязанью
11:18
Общество
Взносы на капремонт в Дагестане могут вырасти вдвое
11:15
Общество
Губернатор Новгородской области ввел в регионе нерабочие дни с 25 октября по 7 ноября
11:14
Общество
Экс-футболист ЦСКА Сергей Морозов скончался на 72-м году жизни
11:12
Экономика
Nilson Report: на банки РФ пришлось почти 10% мирового рынка безналичных платежей
11:11
Весь мир
Техас и Миссури в суде требуют от Байдена достроить «стену Трампа»
11:10
Политика
Читатели Daily Mail согласились с мнением Путина о смене пола у детей
Все новости

Nilson Report: на банки РФ пришлось почти 10% мирового рынка безналичных платежей
Экономика
Nilson Report: на банки РФ пришлось почти 10% мирового рынка безналичных платежей
pixabay.com

Карпинтерия (Калифорния), 22 октября. Отечественные банки нарастили число безналичных операций в своей структуре до 9,7% в рейтинге из 150 крупнейших кредитных организаций планеты. Соответствующей информацией делится РБК, ссылаясь на отчет компании Nilson Report.

Глобальный топ банков-эквайеров включает 150 корпораций. В прошлом году, на долю российских финансовых фирм в этом перечне пришлось 9,7%, подсчитали аналитики американской маркетинговой организации.

Присутствие компаний из России увеличилось на 2,4% в течение года. Ранее показатель равнялся 7,3%. Статистика касается доли в общем количестве безналичных транзакций, которые осуществляются через специальные POS-терминалы — девайсы, которые устанавливаются в торговых точках для принятия карт.

«Сбер» обработал в прошлом году 30,3 млрд платежей, нарастив число таких операций на 2,6% (с 6% до 8,6%). В 2020 году этот индикатор составлял 20,6 млрд. Сбербанк по-прежнему находится в рейтинге на третьем месте. «Серебро» в топе занимает FIS и 34,2 млрд обработанных платежей. Лидером списка является JPMorgan Chase с 35,6 млрд обработанных транзакций.

Вместе со Сбербанком, в общемировой топ включены шесть банков РФ. Среди них — «Альфа-банк», ВТБ, «Газпромбанк», «Промсвязьбанк», а также «Русский стандарт» и «Тинькофф».

Бизнес-школа Кембриджского университета Великобритании выяснила, что доля Российской Федерации в мировой добыче биткоина вышла на позицию в 11%, расположив РФ на третьем месте среди других стран.

Вернуться назад

Все новости / Экономика / Nilson Report: на банки РФ пришлось почти 10% мирового рынка безналичных платежей
сбербанк безналичные платежи рейтинг банков
Комментировать