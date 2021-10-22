Читатели Daily Mail согласились с мнением Путина о смене пола у детей

Лондон, 22 октября. Читатели британского издания Daily Mail восхитились словами президента России Владимира Путина о пропаганде смены пола у детей.

Ранее Путин в ходе выступления на форуме в Сочи заявил, что смена пола в детском возрасте граничит с преступлениями против человечности. Он назвал чудовищным, когда на Западе детям внушают, что они могут сменить пол, ведь такое решение может сломать человеку жизнь. При этом никто не советуется с психологами, добавил Путин. Читатели СМИ согласились с его мнением и поддержали.

«Он абсолютно прав», — написал пользователь под ником Viva Forever из Женевы.

«С каждым днем Россия кажется все привлекательнее, и туда хочется переехать», — добавил читатель DemsHateAmerica.

«Кто бы мог подумать, что сегодня Россия становится моральным компасом, каким когда-то были США», — пишет пользователь из Албании.

kremlin.ru / Официальный сайт президента РФ

Читатели призвали оставить детей в покое, так как человек может сменить пол во взрослом возрасте, когда осознает все последствия своего решения.

«Путин говорит, что думает, и ему наплевать, что думают политкорректные. Это как глоток свежего воздуха», — указал подписчик под ником mns.

«Вот политик, у которого есть здравый смысл. Хорошо сказано, сэр. Жаль, что не он руководит Британией, а эти клоуны», — заключил один из жителей Болтона.

Ранее сообщалось, что заседание Международного дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи началось с приветствия и поклона Путина. С участниками форума он общался несколько часов.