Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
22 октября 11:23
11:21
Происшествия
Подросток в Новосибирске решил устранить соперницу острой линейкой в глаз
11:21
Спорт
В США член команды по лякроссу умерла после соревнований на поедание хот-догов
11:21
Общество
Употребление клюквы снижает риск сердечных заболеваний и уровень «плохого» холестерина
11:20
Происшествия
Источник ФАН подтвердил гибель 12 человек при взрыве на пороховом заводе под Рязанью
11:18
Общество
Взносы на капремонт в Дагестане могут вырасти вдвое
11:15
Общество
Губернатор Новгородской области ввел в регионе нерабочие дни с 25 октября по 7 ноября
11:14
Общество
Экс-футболист ЦСКА Сергей Морозов скончался на 72-м году жизни
11:12
Экономика
Nilson Report: на банки РФ пришлось почти 10% мирового рынка безналичных платежей
11:11
Весь мир
Техас и Миссури в суде требуют от Байдена достроить «стену Трампа»
11:10
Политика
Читатели Daily Mail согласились с мнением Путина о смене пола у детей
Все новости

Читатели Daily Mail согласились с мнением Путина о смене пола у детей
Политика
Читатели Daily Mail согласились с мнением Путина о смене пола у детей
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Лондон, 22 октября. Читатели британского издания Daily Mail восхитились словами президента России Владимира Путина о пропаганде смены пола у детей.

Ранее Путин в ходе выступления на форуме в Сочи заявил, что смена пола в детском возрасте граничит с преступлениями против человечности. Он назвал чудовищным, когда на Западе детям внушают, что они могут сменить пол, ведь такое решение может сломать человеку жизнь. При этом никто не советуется с психологами, добавил Путин. Читатели СМИ согласились с его мнением и поддержали.

«Он абсолютно прав», — написал пользователь под ником Viva Forever из Женевы.

«С каждым днем Россия кажется все привлекательнее, и туда хочется переехать», — добавил читатель DemsHateAmerica.

«Кто бы мог подумать, что сегодня Россия становится моральным компасом, каким когда-то были США», — пишет пользователь из Албании.

kremlin.ru / Официальный сайт президента РФ

Читатели призвали оставить детей в покое, так как человек может сменить пол во взрослом возрасте, когда осознает все последствия своего решения.

«Путин говорит, что думает, и ему наплевать, что думают политкорректные. Это как глоток свежего воздуха», — указал подписчик под ником mns.

«Вот политик, у которого есть здравый смысл. Хорошо сказано, сэр. Жаль, что не он руководит Британией, а эти клоуны», — заключил один из жителей Болтона.

Ранее сообщалось, что заседание Международного дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи началось с приветствия и поклона Путина. С участниками форума он общался несколько часов.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Читатели Daily Mail согласились с мнением Путина о смене пола у детей
путин россия daily mail
Комментировать