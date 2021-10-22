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NI: у России вызвало смех фиаско США на испытаниях новых гиперзвуковых ракет
Армия
NI: у России вызвало смех фиаско США на испытаниях новых гиперзвуковых ракет
airforce.com  /  U.S. Air Force

Вашингтон, 22 октября. Россию рассмешили провальные попытки США создать гиперзвуковое оружие, которое могло бы конкурировать с российскими образцами, заявил американский военный эксперт Марк Эпископос.

В публикации издания The National Interest (NI) говорится, что в 2021 году Пентагон провел испытания своей ракеты-носителя гиперзвукового оружия AGM-183A, которые завершились полным провалом. Пробный запуск не увенчался успехом, поэтому ракету вернули на базу в Калифорнии. По словам Эпископоса, фиаско США вызвало смех у представителей российских СМИ, передает «ПолитРоссия».

«Россия смеется перед лицом гиперзвукового оружия США», — говорится в статье.

Эксперты из России отметили, что американцы делают только первые шаги на пути к созданию гиперзвуковых систем, которые уже имеются в распоряжении российских военных. Некоторые специалисты считают, что повторить успех Москвы в этой сфере Вашингтону удастся лишь спустя десятилетия.

Федеральное агентство новостей /

«И Китай, и Россия уже создали гиперзвуковое оружие», — подчеркнул Эпископос.

Ранее сообщалось, что несколько дней назад Пентагон провалил очередные испытания гиперзвуковой ракеты. Отмечается, что она не смогла взлететь из-за проблем с ускорителем, передает «Царьград».

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россия сша испытания гиперзвуковое оружие
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