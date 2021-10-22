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Узбекская журналистка Содикова призвала чиновников не использовать русский язык
Политика
Узбекская журналистка Содикова призвала чиновников не использовать русский язык
wikipedia.org  /  CC BY-SA 3.0

Ташкент, 22 октября. Государственные служащие Узбекистана не должны пользоваться русским языком в соцсетях и мессенджерах, заявила главный редактор издания Rost24 Анора Содикова.

Журналистка отметила, что Россия «устраивает информационные атаки на узбекский язык», поэтому нужно отвечать тем же.

«Все время, когда мы говорим про наш язык, начинаются информационные атаки со стороны России и наших местных русскоязычных журналистов, блогеров. И мы становимся жертвой, мы уже привыкли к этому», — высказалась главред издания.

По ее словам, чиновники никак не реагируют на обвинения, а только «выгораживают» россиян и их СМИ. Содикова добавила, что не знает поэта Александра Пушкина и ей не нравятся его стихи. Для общения с остальным миром можно использовать английский язык, убеждена она.

Ранее посольство Узбекистана подтвердило «миграционную амнистию» для 158 тысяч мигрантов, которым ранее был запрещен въезд в Россию. Однако амнистия не распространяется на тех граждан, которых ранее депортировали из страны по судебному решению.

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узбекистан русский язык содикова
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