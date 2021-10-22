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РФБ объявила Лукича новым тренером сборной России по баскетболу
Спорт
РФБ объявила Лукича новым тренером сборной России по баскетболу
Global Look Press  /  Maksim Konstantinov/Global Look Press

Москва, 22 октября. Главный тренер клуба «Нижний Новгород» Зоран Лукич возглавил сборную России по баскетболу. На этом посту сербский специалист сменил Сергея Базаревича. 

Как сообщает пресс-служба Российской федерации баскетбола (РФБ), такое решение принято в пятницу во время заседания исполкома РФБ. Отмечается, что 50-летний специалист будет совмещать работу в сборной и нижегородском клубе.

Лукич во второй раз возглавил «Нижний Новгород» в 2017 году, серб также тренировал команду с 2008 по 2014 год.

В сентябре 2021 года Базаревич, возглавлявший сборную России с января 2016 года, завершил работу с национальной командой, сообщала пресс-служба РФБ.

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