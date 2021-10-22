РФБ объявила Лукича новым тренером сборной России по баскетболу

Москва, 22 октября. Главный тренер клуба «Нижний Новгород» Зоран Лукич возглавил сборную России по баскетболу. На этом посту сербский специалист сменил Сергея Базаревича.

Как сообщает пресс-служба Российской федерации баскетбола (РФБ), такое решение принято в пятницу во время заседания исполкома РФБ. Отмечается, что 50-летний специалист будет совмещать работу в сборной и нижегородском клубе.

Лукич во второй раз возглавил «Нижний Новгород» в 2017 году, серб также тренировал команду с 2008 по 2014 год.

В сентябре 2021 года Базаревич, возглавлявший сборную России с января 2016 года, завершил работу с национальной командой, сообщала пресс-служба РФБ.