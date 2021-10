«Роботизированная» поза Байдена во время интервью рассмешила пользователей Twitter

Вашингтон, 22 октября. Загадочное поведение президента США Джо Байдена во время интервью телеканалу CNN не осталось без внимания пользователей Twitter. Странная поза политика вызвала у американцев сотни вопросов.

Президент США «завис» прямо во время обсуждения проблем в экономике США. Политик замер с согнутыми под прямым углом руками и сжатыми кулаками, ссутулившись и глядя в одну точку перед собой. Телеведущего CNN, впрочем, поведение политика не смутило. Он спокойно развил свою мысль и спросил американского лидера о том, сохранится ли высокий темп инфляции доллара в 2022 году.

President Biden says he expects gas prices will stay high until 2022.



“I don’t see anything that’s going to happen in the meantime that’s going to significantly reduce gas prices” #BidenTownHall https://t.co/2a7F6JKm0H pic.twitter.com/EOxLdHIgYa