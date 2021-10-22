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«Роботизированная» поза Байдена во время интервью рассмешила пользователей Twitter

  /   Обновлено: 22 октября 2021 11:03
Политика
«Роботизированная» поза Байдена во время интервью рассмешила пользователей Twitter
Федеральное агентство новостей

Вашингтон, 22 октября. Загадочное поведение президента США Джо Байдена во время интервью телеканалу CNN не осталось без внимания пользователей Twitter. Странная поза политика вызвала у американцев сотни вопросов.

Президент США «завис» прямо во время обсуждения проблем в экономике США. Политик замер с согнутыми под прямым углом руками и сжатыми кулаками, ссутулившись и глядя в одну точку перед собой. Телеведущего CNN, впрочем, поведение политика не смутило. Он спокойно развил свою мысль и спросил американского лидера о том, сохранится ли высокий темп инфляции доллара в 2022 году.

«Нет, я не думаю, что это затянется так надолго... Это зависит от того, что мы делаем сейчас, и если мы не будем инвестировать... да...» — вышел из «зависшего» состояния Байден.

Также президент США обсудил состояние региональных газовых рынков. По его мнению, никаких признаков того, что цены на голубое топливо упадут до конца следующего года, нет. Однако некоторых пользователей Twitter гораздо сильнее заинтересовало поведение Байдена, чем то, что он говорил об экономике США и мировой энергетической политике.

Читатели аккаунта CNN не упустили возможности поупражняться в остротах. В их воображении Байден представал оловянным солдатиком, летящим на ракетном ранце супергероем и даже спортсменом-лыжником. Но самыми популярными оказались две другие гипотезы о загадочном «зависании».

«Мой ребенок делает то же самое, когда хочет в туалет», —заметил Guy Don Diesel.

«Вы пытались отключить его на минуту и снова подключить?» — пошутил над «роботизированной» позой Байдена читатель CNN.

Эфир телеканала прошел в формате таунхолла — представители прессы пришли в резиденцию американского лидера и задали ему ряд вопросов, на которые Байден должен был ответить спонтанно. В ходе общения с журналистами Байден дал прогноз по состоянию энергетических рынков до конца 2022 года.

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