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Водителям разъяснили причины нестабильной работы двигателя после ремонта
Общество
Водителям разъяснили причины нестабильной работы двигателя после ремонта
pixabay.com

Москва, 22 октября. Даже после серьезного ремонта двигатель автомобиля может завестись не сразу, предшествует этому целый ряд проблем, пишет портал «Автовзгляд».

Чаще всего первопричиной неудачных пусков становится бензонасос, а точнее две топливные трубки — магистраль подачи топлива и его «обратка». Проблема кроется в штуцерах наконечников этих трубок, внутри которых находится специальный клапан, позволяющий топливу оставаться в магистрали даже после того, как водитель заглушил мотор.

Если клапан неисправен или находится в открытом положении, с каждым запуском агрегата насосу приходится с нуля нагнетать давление в трубках. Именно поэтому двигатель может не завестись с первого раза. Решить проблему российские водители могут двумя способами: разобрать или почистить клапан. Самостоятельно справиться с этой задачей трудно, но возможно при наличии соответствующего опыта.

Российские автовладельцы в период с января по сентябрь текущего года отдавали за техническое обслуживание авто в среднем по 4,4 тысячи рублей, а это на 10% больше, чем в 2020-м. Средник чек штрафа, в свою очередь, не изменился — 511 рублей.

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ремонт запуск двигателя топливный клапан
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