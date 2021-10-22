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Беннет заявил, что Израиль хранит память о подвиге Красной армии в победе над нацистами
Политика
Беннет заявил, что Израиль хранит память о подвиге Красной армии в победе над нацистами
Федеральное агентство новостей  /  Андрей Союстов

Сочи, 22 октября. Израиль помнит о подвиге Красной армии, обеспечившей победу над нацистской Германией. Об этом заявил премьер-министр страны Нафтали Беннет.

В ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным в Сочи премьер-министр отметил, что хочет обсудить с ним развитие сотрудничества РФ и Израиля в сфере технологий, экономики, культуры и туризма.

Ранее Путин заявил, что между Российской Федерацией и Израилем сложились уникальные отношения. Президент РФ рассчитывает, что правительство Беннета сохранит преемственность в отношениях двух государств.

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путин израиль беннет
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