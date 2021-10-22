Техас и Миссури в суде требуют от Байдена достроить «стену Трампа»

Джефферсон-Сити, 22 октября. Генеральные прокуроры Миссури и Техаса Эрик Шмитт и Кен Пакстон подали совместный иск в суд на администрацию Джо Байдена и выдвинули требование достроить стену на границе с Мексикой.

BREAKING: Today, along with @TXAG, we filed suit against Joe Biden to REQUIRE him to continue construction of the southwest border wall. Joe Biden halted construction of the vital border wall earlier this year.



More here: https://t.co/zMtLxh3hMR pic.twitter.com/Yec0iHojbD — Attorney General Eric Schmitt (@AGEricSchmitt) October 21, 2021

В иске говорится, что власти, остановив строительство стены в январе, нарушили одну из статей Конституции. По словам прокуроров-республиканцев, президент отказывается принимать меры по преодолению миграционного кризиса.

«Снова и снова администрация Байдена предлагает картелям и контрабандистам воспользоваться нашей границей. Без стены нелегальные иммигранты могут просто проникать внутрь страны. Пограничная стена должна быть построена, средства на продолжение строительства были выделены, но администрация отказывается это делать», — говорится в документе.

Шмитт подчеркивает, что конгресс специально выделил более 1,3 миллиарда долларов на строительство стены. Общий бюджет проекта составил почти 3 млрд долларов¸ которые Байден перенаправил на другие нужды.

«Категорический отказ администрации использовать средства, которые уже были выделены Конгрессом на строительство пограничной стены, является не только незаконным и противоречит Конституции, но и вынуждает такие штаты, как Техас и Миссури, самим платить за это», — отметил Пакстон.

Это второй иск, поданный против администрации Байдена прокурорами Миссури и Техаса, первый был отклонен.

Высылка не работает

На этой неделе международная правозащитная организация Human Rights First опубликовала доклад, в котором говорится, что администрация Байдена, используя Раздел 42, выслала порядка восьми тысяч гаитянских мигрантов в «опасные для жизни места». По данным HRF, 7,6 тыс. человек по приезду столкнулись с похищениями и другими насильственными действиями со стороны многочисленных банд.

Global Look Press / Xin Yuewei / XinHua

В докладе говорится, что эпидемиологи и эксперты в области здравоохранения осуждают неправомерное использование Раздела 42. По их мнению, приказ Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) «не дает адекватного обоснования для высылки семей, ищущих убежище» и способствует распространению COVID-19.

#BREAKING: Our newest report finds at least 7,647 kidnappings & attacks against people expelled to danger in Mexico or blocked from seeking U.S. protection under Title 42 since the Biden admin took office.https://t.co/FTogVHzFOW — Human Rights First (@humanrights1st) October 21, 2021

Раздел 42 Кодекса США позволяет государственным служащим высылать любого, кого поймают на незаконном пересечении границы, без судебных слушаний для снижения риска заболеваемостью коронавирусом.

Кризис на границе

На границе США и Мексики в настоящее время наблюдается миграционный кризис: лагеря временного содержания переполнены, а беженцы продолжают прибывать. В сентябре более 15 тысяч человек, преимущественно выходцев с Гаити, создали стихийный лагерь под мостом в Дель-Рио, штате Техас. Попытки контролировать численность беженцев привели к нескольким крупным скандалам и критике миграционной политики Байдена.

Федеральное агентство новостей /

На фоне этого лидер правозащитной организации Pueblo Sin Fronteras («Народ без границ») Иринео Мухика публично заявил, что в Мексике формируется новый караван мигрантов из Гаити, который планирует отправиться в США приблизительно 25 октября. Он будет насчитывать не менее 70 тысяч человек.

Стало также известно, что 21 октября количество нелегальных мигрантов, задержанных в течение 2021 года на южной границе США, превысило 1,7 миллиона человек, побив исторический рекорд.