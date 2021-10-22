Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
22 октября 11:23
11:23
Шоу-бизнес
Актриса Светлана Пермякова рассказала, почему не хочет возвращаться в команду КВН «Парма»
11:21
Происшествия
Подросток в Новосибирске решил устранить соперницу острой линейкой в глаз
11:21
Спорт
В США член команды по лякроссу умерла после соревнований на поедание хот-догов
11:21
Общество
Употребление клюквы снижает риск сердечных заболеваний и уровень «плохого» холестерина
11:20
Происшествия
Источник ФАН подтвердил гибель 12 человек при взрыве на пороховом заводе под Рязанью
11:18
Общество
Взносы на капремонт в Дагестане могут вырасти вдвое
11:15
Общество
Губернатор Новгородской области ввел в регионе нерабочие дни с 25 октября по 7 ноября
11:14
Общество
Экс-футболист ЦСКА Сергей Морозов скончался на 72-м году жизни
11:12
Экономика
Nilson Report: на банки РФ пришлось почти 10% мирового рынка безналичных платежей
11:11
Весь мир
Техас и Миссури в суде требуют от Байдена достроить «стену Трампа»
Все новости

Техас и Миссури в суде требуют от Байдена достроить «стену Трампа»

  /   Обновлено: 22 октября 2021 11:22
Весь мир
Техас и Миссури в суде требуют от Байдена достроить «стену Трампа»
flickr.com  /  U.S. Customs and Border Protection

Джефферсон-Сити, 22 октября. Генеральные прокуроры Миссури и Техаса Эрик Шмитт и Кен Пакстон подали совместный иск в суд на администрацию Джо Байдена и выдвинули требование достроить стену на границе с Мексикой.

В иске говорится, что власти, остановив строительство стены в январе, нарушили одну из статей Конституции. По словам прокуроров-республиканцев, президент отказывается принимать меры по преодолению миграционного кризиса.

«Снова и снова администрация Байдена предлагает картелям и контрабандистам воспользоваться нашей границей. Без стены нелегальные иммигранты могут просто проникать внутрь страны. Пограничная стена должна быть построена, средства на продолжение строительства были выделены, но администрация отказывается это делать», — говорится в документе.

Шмитт подчеркивает, что конгресс специально выделил более 1,3 миллиарда долларов на строительство стены. Общий бюджет проекта составил почти 3 млрд долларов¸ которые Байден перенаправил на другие нужды.

«Категорический отказ администрации использовать средства, которые уже были выделены Конгрессом на строительство пограничной стены, является не только незаконным и противоречит Конституции, но и вынуждает такие штаты, как Техас и Миссури, самим платить за это», — отметил Пакстон.

Это второй иск, поданный против администрации Байдена прокурорами Миссури и Техаса, первый был отклонен.

Высылка не работает

На этой неделе международная правозащитная организация Human Rights First опубликовала доклад, в котором говорится, что администрация Байдена, используя Раздел 42, выслала порядка восьми тысяч гаитянских мигрантов в «опасные для жизни места». По данным HRF, 7,6 тыс. человек по приезду столкнулись с похищениями и другими насильственными действиями со стороны многочисленных банд.

Global Look Press / Xin Yuewei / XinHua

В докладе говорится, что эпидемиологи и эксперты в области здравоохранения осуждают неправомерное использование Раздела 42. По их мнению, приказ Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) «не дает адекватного обоснования для высылки семей, ищущих убежище» и способствует распространению COVID-19.

Раздел 42 Кодекса США позволяет государственным служащим высылать любого, кого поймают на незаконном пересечении границы, без судебных слушаний для снижения риска заболеваемостью коронавирусом.

Кризис на границе

На границе США и Мексики в настоящее время наблюдается миграционный кризис: лагеря временного содержания переполнены, а беженцы продолжают прибывать. В сентябре более 15 тысяч человек, преимущественно выходцев с Гаити, создали стихийный лагерь под мостом в Дель-Рио, штате Техас. Попытки контролировать численность беженцев привели к нескольким крупным скандалам и критике миграционной политики Байдена.

Федеральное агентство новостей /

На фоне этого лидер правозащитной организации Pueblo Sin Fronteras («Народ без границ») Иринео Мухика публично заявил, что в Мексике формируется новый караван мигрантов из Гаити, который планирует отправиться в США приблизительно 25 октября. Он будет насчитывать не менее 70 тысяч человек.

Стало также известно, что 21 октября количество нелегальных мигрантов, задержанных в течение 2021 года на южной границе США, превысило 1,7 миллиона человек, побив исторический рекорд.

Вернуться назад

Все новости / Весь мир / Техас и Миссури в суде требуют от Байдена достроить «стену Трампа»
мигранты сша байден техас
Комментировать