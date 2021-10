Техас и Миссури в суде требуют от Байдена достроить «стену Трампа»

Джефферсон-Сити, 22 октября. Генеральные прокуроры Миссури и Техаса Эрик Шмитт и Кен Пакстон подали совместный иск в суд на администрацию Джо Байдена и выдвинули требование достроить стену на границе с Мексикой.

BREAKING: Today, along with @TXAG, we filed suit against Joe Biden to REQUIRE him to continue construction of the southwest border wall. Joe Biden halted construction of the vital border wall earlier this year.



More here: https://t.co/zMtLxh3hMR pic.twitter.com/Yec0iHojbD