Следователи раскрыли жестокое убийство 10-летней девочки в парке отдыха Кингисеппа

Все случилось летом 2008 года в лесном массиве парка отдыха «Романовка» в городе Кингисепп Ленинградкой области. Было обнаружено тело 10-летней девочки с явными признаками насильственной смерти. Оснований полагать, что в отношении ребенка совершено убийство, сопряженное с изнасилованием, было достаточно много.

«Предварительное следствие по уголовному делу было приостановлено в связи с тем, что лицо, подлежащее к привлечению в качестве обвиняемого, установлено не было. В 2016 году уголовное дело возобновлено производством. Следователи в течение пяти лет продолжали скрупулезную работу по установлению лица, причастного к совершению преступления», — рассказала ФАН Мария Добрынина, старший помощник руководителя СКР по Ленинградской области.

В СКР отмечают, что это дело стояло на особом контроле, информацию о нем постоянно заслушивали на совещаниях межведомственной аналитической следственно-оперативной группы по расследованию неочевидных тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе совершенных в прошлые годы.

Группой профессиональных следователей проведен системный анализ противоречий, имеющихся в показаниях проходящих по делу подозреваемых лиц, составлен психологический портрет каждого человека, который имел отношение к потерпевшей, проведен ряд сложных судебных экспертиз, заключений. В совокупности с другими доказательствами именно это помогло следователям восстановить картину произошедшего и установить лицо причастное к данному преступлению.

«Им оказался ранее не судимый местный житель 1964 года рождения, виновность которого подтверждена совокупностью следственно-оперативных мероприятий. Сейчас мужчина задержан органами следствия в порядке ст. 91 УК РФ», — добавила Мария Добрынина.

lenobl.sledcom.ru / Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Ленинградской области

Известно, что скоро мужчине предъявят обвинение по признакам преступлений, предусмотренных «в, к» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетней, сопряженное с изнасилованием), п. «в» ч. 3 ст. 131 УК РФ (редакция до 01.09.2014 — изнасилование потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста). Следствие просит суд заключить его под стражу.

Ранее ФАН писал, что бывший инспектор ДПС Приозерского района Ленинградской области предстанет перед судом по обвинению в получении взятки и превышении должностных полномочий. Сотрудники правоохранительных органов Приозерска завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего коллеги и передали материалы в судебную инстанцию.