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Производство соли сократилось в России на фоне пандемии
Экономика
Производство соли сократилось в России на фоне пандемии
pixabay.com

Москва, 22 октября. Продажи и производство соли уменьшились в РФ вследствие снижения спроса на соль после массовых закупок товара в начале пандемии весной 2020 года. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные «Руспродсоюза».

Согласно информации ведомства, в первой половине 2021 года производство соли приостановили на 6,31% до 428,48 тыс. тонн. Поставлять на границу ее также стали меньше — показатель уменьшился на 9,56%, до 275,16 тыс. тонн. На рынке образовалась ценовая конкуренция, соли стало меньше.

В настоящий момент ее покупают в обычных объемах, как до начала пандемии. Однако специалисты не исключают новых скачков, снова из-за COVID-19.

Мировой индекс продовольствия за 12 месяцев увеличился на 27%, при этом повышение продуктовых цен в 2021 году оказалось рекордным за 40 лет. Об этом ранее рассказал гендиректор агентства INFOLine Иван Федяков.

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Все новости / Экономика / Производство соли сократилось в России на фоне пандемии
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