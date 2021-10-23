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Аналитик Деев: Повышение ключевой ставки станет дополнительным фактором укрепления рубля
Экономика
Аналитик Деев: Повышение ключевой ставки станет дополнительным фактором укрепления рубля
ФБА «Экономика сегодня»  / 

Для сдерживания инфляции повышение ключевой ставки необходимо. Такое мнение ФАН высказал руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев.

Повышение ставки

Совет директоров Центрального банка России в пятницу, 22 октября, рассмотрит вопросы денежно-кредитной политики (ДКП), включая повышение ключевой ставки.

Очередное заседание будет опорным. Центробанк РФ, кроме пресс-релиза с решением по ключевой ставке, опубликует среднесрочный макроэкономический прогноз и проведет пресс-конференцию председателя — Эльвиры Набиуллиной. Доклад о ДКП будет опубликован 1 ноября.

Аналитик Деев: Повышение ключевой ставки станет дополнительным фактором укрепления рубля
Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Подавляющее большинство экспертов ожидает повышения ключевой ставки Центробанка на 50 базисных пунктов — до 7,25%, лишь некоторые аналитики допускают шаг в 25 базисных пунктов — повышение до 7,0%.

Решение ЦБ

Артем Деев считает вероятным то, что Центральный Банк России поднимет ключевую ставку с текущего уровня 6,75% до 7,0–7,5%.

«Это требуется для сдерживания инфляции, которая продолжает расти и по итогам прошлой недели составила уже 7,8%. Рост ключевой ставки обычно становится дополнительным фактором укрепления рубля. Можно ожидать стабильного уровня курса на следующей неделе: 70,5–71,5 рубля за доллар и около 82 рублей за евро», — пояснил Артем Деев.

Аналитик Деев: Повышение ключевой ставки станет дополнительным фактором укрепления рубля
Федеральное агентство новостей / Ольга Назаркина

Ранее ФАН приводил мнение, согласно которому повышение ЦБ РФ ключевой ставки должно привести к тому, что депозитные ставки сравняются с инфляцией. Рубль снова должен стать валютой сбережения.

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россия рубль ключевая ставка
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