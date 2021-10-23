Аналитик Деев: Повышение ключевой ставки станет дополнительным фактором укрепления рубля

Для сдерживания инфляции повышение ключевой ставки необходимо. Такое мнение ФАН высказал руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев.

Повышение ставки

Совет директоров Центрального банка России в пятницу, 22 октября, рассмотрит вопросы денежно-кредитной политики (ДКП), включая повышение ключевой ставки.

Очередное заседание будет опорным. Центробанк РФ, кроме пресс-релиза с решением по ключевой ставке, опубликует среднесрочный макроэкономический прогноз и проведет пресс-конференцию председателя — Эльвиры Набиуллиной. Доклад о ДКП будет опубликован 1 ноября.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Подавляющее большинство экспертов ожидает повышения ключевой ставки Центробанка на 50 базисных пунктов — до 7,25%, лишь некоторые аналитики допускают шаг в 25 базисных пунктов — повышение до 7,0%.

Решение ЦБ

Артем Деев считает вероятным то, что Центральный Банк России поднимет ключевую ставку с текущего уровня 6,75% до 7,0–7,5%.

«Это требуется для сдерживания инфляции, которая продолжает расти и по итогам прошлой недели составила уже 7,8%. Рост ключевой ставки обычно становится дополнительным фактором укрепления рубля. Можно ожидать стабильного уровня курса на следующей неделе: 70,5–71,5 рубля за доллар и около 82 рублей за евро», — пояснил Артем Деев.

Федеральное агентство новостей / Ольга Назаркина

Ранее ФАН приводил мнение, согласно которому повышение ЦБ РФ ключевой ставки должно привести к тому, что депозитные ставки сравняются с инфляцией. Рубль снова должен стать валютой сбережения.