Путин на встрече с Беннетом заявил об уникальных отношениях между Россией и Израилем

Сочи, 22 октября. Между Российской Федерацией и Израилем сложились уникальные отношения, рассказал глава государства Владимир Путин.

Соответствующим заявлением он поделился во время встречи с израильским премьер-министром Нафтали Беннетом, которая состоялась в Сочи. Помимо этого, российский лидер рассчитывает, что правительство Беннета сохранит преемственность в отношениях двух государств. Также Путин отметил, что у Москвы и Иерусалима есть точки соприкосновения по Сирии, особенно в борьбе с терроризмом.

Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что президент Российской Федерации и премьер-министр Израиля во время переговоров в Сочи собираются обсудить ситуацию на Ближнем Востоке. Также уточнялось, что стороны обговорят отношения двух государств.