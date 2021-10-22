Первые изображения новой генерации Hyundai Creta появились в Сети

Джакарта, 22 октября. Автомобилестроительная компания из Южной Кореи представила общественности официальные эскизы нового поколения кроссовера Hyundai Creta.
Сейчас концерн занимается тестированием следующего поколения внедорожника. Шпионские фото модели время от времени делают автолюбители, однако в этот раз представители марки презентовали снимки самостоятельно. Как отмечают автоэксперты, новинка в большей степени напоминает другой кроссовер бренда — Tucson.
Если сравнивать с Tucson, то будущая вариация Creta возьмет от него похожую решетку радиатора, а также аналогичные дневные ходовые огни. Фотографии новой Creta были опубликованы индонезийской структурой Hyundai. Предполагается, что первостепенно модель будет реализоваться на территории этой страны.
Известно, что конструировать кроссовер следующей генерации также будут мощности корпорации, расположенные в Индонезии. В настоящее время соответствующий завод находится в финальной стадии строительства.
Примечательно, что второе поколение Creta также кардинально меняло облик, из-за чего встретило множество отрицательных отзывов со стороны автомобильного сообщества.