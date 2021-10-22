Суд США признал незаконным арест афганца, который провел в Гуантанамо 14 лет

Вашингтон, 22 октября. Федеральный суд США постановил освободить афганца Асадуллу Харун Гу из тюрьмы Гуантанамо, где тот содержался на протяжении 14 лет. Судья объявил арест 40-летнего мужчины незаконным.

Гу был захвачен армией США в Афганистане в 2007 году. Он входил в связанную с «Аль-Каидой»1 (запрещена в РФ) военизированную группировку «Хизб-и Ислами Гулбуддин», которая примирилась с официальным правительством в 2016 году.

Awaiting Taliban’s response on joint electoral ticket: Hekmatyar: By on 16 December 2018 KABUL (Pajhwok): Gulbuddin Hekmatyar, the leader of Hezb-i-Islami... read more https://t.co/7qLKq8FF8A pic.twitter.com/P6L5SUe1GP — Pajhwok Afghan News (@pajhwok) December 16, 2018

Прокуроры настаивали на том, что афганец связан с терроризмом гораздо глубже, чем может показаться, однако его защита сослалась на вывод проверки, проведенной национальной разведкой США. В 2021 году упомянутая комиссия постановила, что Гу не представляет серьезной угрозы национальной безопасности Соединенных Штатов.

Адвокаты настаивали на том, что задержанный является военнопленным и должен быть отпущен в связи с официальным окончанием военной кампании США в Афганистане. Примечательно, что за его освобождение выступал и официальный Кабул до своего краха в августе, мотивируя это тем, что содержание Гу под стражей плохо сказывается на отношениях между США и Афганистаном.

UN lifts sanctions against Hezb-i-Islami Gulbuddin Hekmatyar https://t.co/jgHv1g5jDY pic.twitter.com/pjTsxLwZQx — Al Jazeera Breaking News (@AJENews) February 5, 2017

В результате окружной судья Амит Мехта из Вашингтона вынес окончательное решение об освобождении афганца на этой неделе, хотя и не озвучил основание для этого.

Адвокат Тара Плохоцки заявила, что данное решение стало «знаковой победой для верховенства закона и столь необходимым напоминанием правительству США о том, что существуют ограничения на его действия во имя национальной безопасности».

Это первое успешное ходатайство об освобождении заключенного Гуантанамо за последние десять лет. После него в тюрьме останется лишь один афганец из 219, отправленных туда с 2001 года.

Afghan detainee held illegally by US government for 14 years at Guantanamo Bay, says federal judge https://t.co/dxFhj4FT6m pic.twitter.com/dVPKFVAAiT — ANADOLU AGENCY (@anadoluagency) October 21, 2021

Гу оказался пойман американскими военными в ходе пребывания армий США и блока НАТО в Афганистане в 2001-2021 годах, что было связано с терактами 11 сентября. Ответственность за те нападения Вашингтон возложил на террористическую организацию «Аль-Каида», которая широко присутствовала на тот момент в Афганистане и пользовалась протекцией захватившего страну «Талибана»1 (запрещен в РФ). Их режим был смещен и заменен марионеточным проамериканским.

После ликвидации лидера «Аль-Каиды» Усамы бен Ладена в 2011 году начался постепенный вывод сил НАТО из республики, который резко интенсифицировался весной 2021 года в связи с договоренностями, заключенными в Дохе.

Спешный уход западных армий и неустойчивость официального правительства привели к захвату талибами власти в республике. Кабул пал 15 августа — за две недели до окончания официальной эвакуации военнослужащих и штатских лиц.

1 Организация запрещена на территории РФ.