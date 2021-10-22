Подросток в Новосибирске чуть не лишил зрения сверстницу, бросив ей в лицо острую линейку

Новосибирск, 22 октября. Следователи уже начали доследственную проверку по данному факту. Как стало известно ФАН, все произошло вечером 23 сентября. Находясь у дома номер 62 на улице Зорге в Кировском районе Новосибирска, 13-летний мальчик решил дать отпор девочке, кинув в нее линейкой.

«Мальчик кинул в голову потерпевшей линейку в форме прямоугольного треугольника и попал острым углом в левый глаз на глубину около шести миллиметров», — рассказали ФАН в региональном СКР.

Сейчас ребенок уже почти готов к выписке, но пока еще остается в медицинском учреждении. После будет проведена судебно-медицинская экспертиза по оценке степени тяжести причиненного вреда здоровью девочки.

Следователи в рамках проверки проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Ранее ФАН писал, что в Следственном комитете Тюменской области прокомментировали нападение медведя на трех местных жителей в Уватском районе Тюменской области. Один из пострадавших погиб. В СК по региону рассказали, что даже если и есть в этой истории факт браконьерства, то это не их подведомственность.