Эксперт по образованию Титов рассказал, что необходимо для эффективного дистанционного обучения

Эксперты обучающих онлайн-платформ поделились секретами продуктивной учебы дома.

В школах Подмосковья, как и во многих других регионах страны, объявлены внеочередные каникулы. С 28 октября по 7 ноября ученики останутся дома. Это связано с непростой эпидемиологической обстановкой в стране. Будет ли продлен этот «мини-локдаун», последуют ли более жесткие ограничения, пока неизвестно. Все будет зависеть от уровня заболеваемости.

Лучше не переживать понапрасну, а быть готовым адаптироваться к новым условиям. Родители не в восторге от дистанционного обучения, но в нем нет ничего страшного, если все правильно организовать. Как помочь школьнику хорошо усваивать программу, находясь дома, редакции издания «Вести Подмосковья» рассказали эксперты.

Родителям следует организовать занятия так, чтобы ребенок не отвлекался во время онлайн-урока, был увлечен и внимателен. В то же время ученик не должен во всем полагаться на взрослых, он должен понимать, что основная ответственность за получение знаний лежит на нем самом. Ребенок не должен воспринимать удаленное обучение как каникулы. Следует спокойно обсудить с ним предстоящие онлайн-занятия, составить план посещения уроков, перечислить пункты, которых следует придерживаться. Как сказал руководитель академического отдела онлайн-школы «Коалиция» Денис Титов, чтобы удаленное обучение стало успешным, нужно, чтобы ребенок понимал свою ответственность и основательно подходил к получению информации.

Важно не допускать, чтобы школьник выходил на связь с учителем, например, лежа в постели сразу после пробуждения. Необходимо соблюдать привычный утренний ритуал: легкая зарядка, умывание, завтрак, а потом уже занятия, пусть для этого и не надо идти в школу. Это поможет относиться к домашнему обучению серьезно. Важно также оборудовать ребенку комфортное рабочее место, настраивающее на учебу. Чистый стол, освещение, тишина — атрибуты спокойного и успешного обучения. Если ребенок развалится в кресле, обложившись подушками, и будет на уроке пить чай с печеньем, это не пойдет на пользу продуктивному усвоению материала.

Нужно также следить, чтобы ребенок не засиделся, не переусердствовал в учебе. Если у него есть любимое хобби, очень правильно будет уделять ему время в перерывах между онлайн-уроками.

Подводя итог, можно выделить несколько правил, соблюдение которых будет способствовать комфортному и успешному обучению дома. Необходимо:

вместе с ребенком прийти к выводу, что дистанционное обучение не менее важно, чем личные встречи с учителем;

помочь ему организовать рабочее место;

помочь соблюдать режим дня, чтобы не расслабляться;

обеспечить отсутствие перегрузок.

Ранее ФАН приводил мнение заместителя мэра Москвы Анастасии Раковой. Она считает введение онлайн-обучения крайней мерой.