Издание Starhit узнало, что в девятом сезоне шоу «Холостяк» примут участие два жениха

О нововведениях заявил директор ТНТ Роман Петренко. Он напомнил, что раньше мужчина выбирал женщину, а теперь такое право продюсеры программы дадут и участницам.

«На этот раз у нас будет сдвоенный «Холостяк» — то есть в шоу будут участвовать два героя. И каждая из участниц будет определять — кого она захочет больше», — рассказал Петренко.

Кандидатуры потенциальных холостяков пока не раскрываются. Но имена мужчин, за которых хотели бы побороться девушки уже известны. Так, многим пользователям Сети хотелось бы видеть в передаче блогера Даву, певца Jony, актера Милоша Биковича. Кто-то по-прежнему мечтает, чтобы на шоу вернулся Егор Крид, который ранее уже принимал участие в проекте.

В восьмом сезоне шоу главным женихом был Тимати. Он год назад развелся с супругой Анастасией Решетовой. Их брак продлился шесть лет. На проекте рэпер выбрал в качестве победительницы модель из Хабаровска Катю Сафарову. Некоторое время после съемок пара была вместе, но потом они расстались. Екатерина до сих пор вспоминает о шоу с теплотой и благодарна за время, проведенное с артистом.

«Когда я впервые увидела Тимура, даже не могла себе представить, что все так обернется для нас. Я благодарна тебе за все эмоции, за этот опыт, который я прожила рядом с тобой, за то, что ты доверил мне самое сокровенное, открыл себя настоящего и просто сделал меня как женщину счастливой! Ты необыкновенный, особенный, харизматичный и, несмотря на твою брутальность и строгость, до безумия чувственный. Спасибо проекту «Холостяк» за то, что ты появился в моей жизни», — призналась девушка.

Ранее сообщалось, что бывший парень одной из участниц «Холостяка» Адель Вейгель высмеял ее за отдых с Тимати.