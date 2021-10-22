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НАТО впервые в истории создаст фонд развития военных технологий
Армия
НАТО впервые в истории создаст фонд развития военных технологий
ФБА «Экономика сегодня»

Брюссель, 22 октября. Главы оборонных ведомств стран НАТО подписали соглашение о создании первого в истории организации фонда для развития военных технологий и технологий двойного назначения.

В распространенном Альянсом сообщении говорится, что объем фонда составит один миллиард евро. Эти средства будут вложены в развитие различных военных технологий.

«Многонациональный фонд поможет НАТО сохранять свои технологические преимущества, обеспечивая инвестиции объемом один миллиард в развитие технологий двойного назначения, имеющих применение в сфере безопасности и обороны», — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что НАТО разработала новый план для противодействия России. Документ был рассмотрен министрами обороны стран Альянса в ходе заседания 21 октября.

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