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Черчесов высказался на тему возможного интереса «Ювентуса» к Головину

  /   Обновлено: 22 октября 2021 10:32
Спорт
Черчесов высказался на тему возможного интереса «Ювентуса» к Головину
ФБА «Экономика сегодня»  /  Степан Яцко

Москва, 22 октября. Экс-наставник сборной России Станислав Черчесов в интервью TuttoJuve высказался на тему потенциального интереса туринского «Ювентуса» к российскому полузащитнику «Монако» Александру Головину.

Специалист напомнил про интерес туринцев к Головину после домашнего чемпионата мира 2018 года. При этом Черчесов отметил, что сослагательное наклонение в данном контексте неуместно.

«Всем понравился Головин образца 2018 года, интерес «Ювентуса» к нему был неслучаен. Трудно сказать, чего бы он добился в Италии, я привык говорить о конкретике. Не люблю рассуждать на тему «если бы да кабы». Конечно, «Ювентус» действовал правильно, проявляя интерес к нему. Кто знает, возможно, в будущем интерес возобновится», — сказал бывший тренер сборной России.

Черчесов также добавил, что итальянский чемпионат очень жесткий, закрепиться в нем российскому футболисту крайне сложно.

«Серия А исторически сложна для российских игроков. Это также видно на примере Миранчука. Я вижу, что Италия снова становится сильнее на европейском уровне», — резюмировал 58-летний специалист.

Напомним, травмированный Головин не смог помочь национальной команде на октябрьских матчах отборочного турнира ЧМ-2022. Хавбек пропустил встречи со сборными Словакии и Словении.

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футбол Александр Головин Станислав Черчесов монако ювентус
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